На дом Юлии Латыниной совершено нападение
- 19.07.2017, 21:36
На здание дома обозревателя «Новой газеты» и «Эха Москвы» неизвестные распылили газ.
В Москве неизвестные минувшей ночью напали на дом, в котором живет журналистка Юлия Латынина.
Как сообщает «Эхо Москвы», преступники распылили на здание газ неизвестного состава, пострадали восемь человек, в их числе четверо пожилых людей и двое детей.
Год назад двое неизвестных напали на Латынину возле гостиницы «Украина», когда она шла на эфир «Эха». Злоумышленников до сих пор не нашли.