На дом Юлии Латыниной совершено нападение 19.07.2017, 21:36

Юлия Латынина

На здание дома обозревателя «Новой газеты» и «Эха Москвы» неизвестные распылили газ.

В Москве неизвестные минувшей ночью напали на дом, в котором живет журналистка Юлия Латынина.

Как сообщает «Эхо Москвы», преступники распылили на здание газ неизвестного состава, пострадали восемь человек, в их числе четверо пожилых людей и двое детей.

Год назад двое неизвестных напали на Латынину возле гостиницы «Украина», когда она шла на эфир «Эха». Злоумышленников до сих пор не нашли.