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На дом Юлии Латыниной совершено нападение

  • 19.07.2017, 21:36
Юлия Латынина

На здание дома обозревателя «Новой газеты» и «Эха Москвы» неизвестные распылили газ.

В Москве неизвестные минувшей ночью напали на дом, в котором живет журналистка Юлия Латынина.

Как сообщает «Эхо Москвы», преступники распылили на здание газ неизвестного состава, пострадали восемь человек, в их числе четверо пожилых людей и двое детей.

Год назад двое неизвестных напали на Латынину возле гостиницы «Украина», когда она шла на эфир «Эха». Злоумышленников до сих пор не нашли.


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