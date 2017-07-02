Поп, Лучок и Миша-Крыша 11 2.07.2017, 15:48

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Малоизвестное прошлое Владимира Путина.

Интересное расследование о «темном прошлом» правителя РФ опубликовал сайт «Путинизм. Как он есть».

1.Поп, Лучок и Миша-Крыша.

7 апреля 2000 г. , через полторы недели после избрания Путина на первый срок, в аэропорту им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке сел самолет из России. Обычный рейс, какие летают каждый день. Уставшие от долгого перелета пассажиры потянулись на паспортный контроль.

В числе прилетевших был рослый мужчина, бывший борец греко-римского стиля Борис Иванюженков. Он же первый путинский министр спорта в 1999-2000 гг. Министр прилетел в США по обычному (красному) паспорту для каких-то переговоров с легионерами НХЛ.

Однако попасть в Америку министру греко-римского стиля оказалось непросто. На паспортном контроле к нему подошли трое в штатском. Проверили документы и сообщили, что виза ему — аннулирована. А он сам должен немедленно покинуть территорию США. Без объяснения причин.

Потянулись долгие 10 часов в местном «обезьяннике», пока посольство РФ и МИД вели переговоры с властями США, чтоб русского министра все-таки впустили в Америку. Наконец, уговорили: его впустили на несколько дней, с какой-то временной справкой, но он должен был явиться в офис службы иммиграции для принятия окончательного решения.

И такое решение было принято: 13 апреля 2000 г. министр спорта России (действующий) был окончательно депортирован из США. Можно сказать: под зад коленом. Удивительно, но такой вопиющий, казалось бы, факт почти не вызвал реакции в России. О нем не кричало телевидение, промолчал Путин, пресс-служба правительства, вышла заметка в «Комсомольской правде», да и то без особых деталей. Власти РФ почему-то очень не хотели привлекать внимание к этому делу.

В июне 2000 г. министр Иванюженков был тихо уволен и заменен на своего первого зама – Павла Рожкова. Правда, это не было какой-то уж опалой. В последующие годы Иванюженков был президентом Федерации бокса России, заседал с Путиным в Президентском совете по спорту, получал ордена и даже был депутатом от КПРФ в Госдуме в 2011-2016 гг.

Фото: imgur

Но что же произошло с господином министром, борцом и коммунистом тогда, в Америке, в апреле 2000 г.? – Ничего особенного, друзья. Дело в том, что Борис Викторович Иванюженков на самом деле — уголовный авторитет подольской ОПГ по кличке «Ротан». Ротан – это рыба такая, семейства бычковых.

Подольская ОПГ — одна из самых мощных криминальных организаций России, причем как при Ельцине, так и при Путине. Она ни в чем не уступает ни знаменитой солнцевской ОПГ (Михась, Могилевич, Усманов) , ни тамбовско-малышевской братве из Питера (Трабер, Васильев, Гена Петров ), с которой Путин делал дела еще в мэрии Собчака.

Известный уголовный деятель Леонид Ройтман (Лёня Длинный), который все 1990-е провел в бригаде киллеров, разъезжавшей между Нью-Йорком, Киевом и Москвой, как-то заметил, что вся оргпреступность в бывшем СССР была на самом деле замкнута на четыре больших ОПГ, и подольские в этой «Большой четверке» тоже присутствуют.

Основали подольскую ОПГ в конце 1980-х гг. три бандита: Лучок, Ротан и Поп. Лучок (Сергей Лалакин) – бессменный лидер подольской группировки уже почти 30 лет. В советское время — учился с Ротаном в одном ПТУ, работал на овощной базе (отсюда и кличка).

Более позднее фото: Лучок (в центре) и боксеры, которых он спонсирует.

Фото: imgur

Рабочий кабинет лидера ОПГ в наше время. Это вам не овощная база.

Фото: imgur

Лучок – единственный криминальный авторитет в России, кто сам о себе снял документальный фильм. Он так и называется: «Сергей Лалакин. Быть добру» (2016 г.) . Полтора часа рассказов, какой Лучок – праведник, меценат и патриот России.

Все это перемежается философскими размышлениями уголовного авторитета на разные темы. Например, что памятники Ивану Грозному надо поставить в каждом крупном городе страны. Царь, которому даже в царской России не ставили памятников, оказывается, очень вдохновляет Лучка.

Естественно, кое-что в фильм не вошло. Ни слова про 30-летний стаж рэкета и бандитизма, ни про то, что «патриот» Лучок купил себе, жене и двум сыновьям вид на жительство в Эстонии (по линии бизнес-эмиграции). А еще торговля оружием, наркотой, финансовая схема «Ландромат» (вывод из России 20 млрд. долл. в 2011-2013 гг.), которую организовал Лучок совместно с ФСБ, СВР и родственниками Путина. Все эти мелочи остались за кадром.

Правая рука Лучка — Боря Ротан . Это который министром был. Мастер спорта по борьбе, в 90-е — знатный подмосковный рэкетир, лично участвовал в перестрелках, убийствах, расчленении трупов после разборок. Более подробно о подвигах Ротана в 90-х мы еще поговорим чуть ниже.

Ротан в бытность министром (1999 г.):

Фото: imgur

И в бытность депутатом Госдумы (2014 г.)

Фото: imgur

Авторитет Сергей Попов (Поп) – третий основатель подольской ОПГ. В 1990 г., еще при СССР, он был арестован за рэкет, провел в тюрьме 2,5 года. Сидел в одной камере с Лукьяновым — известным соратником Горбачева, который попал туда по делу ГКЧП. Причем они там скорешились (подольский рэкетир и бывший член ЦК КПСС) и поддерживали отношения потом на воле.

Выйдя из тюрьмы, Попов стал «коммерческим директором» подольской ОПГ – представлял её интересы в различных бизнес-проектах. Кроме того, Поп стал главным по связям с измайловской ОПГ, с которой у подольских много лет стратегический союз. Иногда даже говорят о единой подольско-измайловской ОПГ.

Авторитет Попов (слева) с другом. Боевая бандитская молодость.

Фото: imgur

Дерипаска, да. Он самый. Они были знакомы много лет, а в 2003 г. Дерипаска даже сделал Попова крёстным отцом своей дочери. Что их связывает? — Общее уголовное прошлое. Судя по материалам судов между Дерипаской и его бывшим партнером Михаилом Черным, которые шли в 2006-2012 гг. в Лондоне и Тель-Авиве, алюминиевый король России Дерипаска получил свои заводы благодаря силовой поддержке подольской и измайловской ОПГ.

Именно они там всех и зачистили. Простые парни из Подольска, лучки и ротаны, помогли Дерипаске выйти в люди. Не бесплатно, конечно. Но некоторые потом все же сочли, что он с братвой не рассчитался — в частности, мультимиллионер Михаил Черной (он же авторитет измайловской ОПГ «Миша-Крыша»). Попов, кстати, в этой тяжбе взял сторону Миши-Крыши, из-за чего они с Дерипаской тоже переругались.

Вы никогда не задумывались, друзья, почему олигарха Дерипаску не пускают в Америку, как и Ротана? И ведь много лет уже, как он ни старается. В марте 2017 г. на Арктическом форуме в Архангельске Путин выразил недоумение, почему Дерипаску так обижают. Пусть, мол, поедет в Конгресс США, выступит там лично, объяснится с пацанами. Может, уговорит и санкции снять.

Это правильно. Пускай, втроём сразу едут — вместе с Лучком и Попом. Кто ж на стрелку в одиночку ездит? И Ротана пусть захватят. Думаю, выступление подольской братвы в Конгрессе США запомнится надолго. Даже Путина после этого перестанут пускать.

Пекин, 2014 г. Путин и Дерипаска на встрече стран АТЭС. Агитируют инвесторов вкладываться в Россию. Путин – от тамбовско-малышевской братвы, Дерипаска – от подольско-измайловской.

Возвращаясь к авторитету Попу, стоит заметить, что помимо Дерипаски у него есть и другие, не менее интересные друзья. Например, вот такие:

Сергей Эфрос — это близкий друг Попова. Бандитская бригада Эфроса из Сан-Франциско – это партнеры подольских в Америке. Еще 20 лет назад бригада Эфроса упоминалась на слушаниях в Сенате США по русской мафии 15 мая 1996 г. ФБР включило её в список наиболее активных эмигрантских банд в США на тот момент.

Чем занималась бригада Эфроса в Калифорнии? — Тем же, чем братва с Брайтон-Бич в Нью-Йорке: убийства по найму, рэкет, наркотики, аферы с бензином в качестве младшего партнера у итальянцев (Коза-Ностры).

Нетрудно видеть, что подольская ОПГ давно переросла масштабы Подольска. Это глобальная организация, а с учетом её альянса с измайловской ОПГ — вместе они вообще самая крупная криминальная группировка в России. Причем она стала таковой еще до Путина, уже в 1990-е гг. Не случайно первый в истории России министр — криминальный авторитет был именно из подольских.

Принято считать, что Путин – представитель питерской мафии, продукт бандитского Петербурга. Но не только его. И бандитской Москвы тоже. С 1996 г. Путин работал в Москве – в администрации Ельцина, а с 1998 был у него директором ФСБ. А ФСБ много лет на самом высшем уровне крышевала подольско-измайловскую ОПГ. Все эти мафиозные связи никуда не делись — Путин их унаследовал и переключил на себя.

Не удивительно, что потом при Путине-президенте подольская и измайловская ОПГ стали еще круче, чем были Ельцине. Лихие 90-е – детский лепет по сравнению с тем, что творили тот же Лучок и его бригада после 2000 г.

Достаточно сказать, что в какой-то момент (2010-2014 гг.) в Подольске находился, по-видимому, самый крупный в мире центр по отмыванию денег: через местный «Промсбербанк» и другие банки подольской ОПГ по различным схемам было выведено за рубеж около 50 млрд. долл. Причем эти деньги в значительной степени — Путина и его друзей (Олимпиада, подряды РЖД и т.п.). Одним словом, «встали с колен» ребята.

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