Будславский фестиваль собрал тысячи верующих
- 2.07.2017, 16:52
Завершился традиционный фестиваль в честь Матери Божьей Будславской.
Традиционная ночная процессия в Будславе в этом году прошла с фигурой Матери Божьей Фатимской, 100-летие явлений которой отмечается во всем мире. Мессу в полночь возглавил Апостольский нунций в Беларуси архиепископ Габор Пинтер, сообщает catholic.by.
Традиция массовых паломничеств в Будслав возобновилась в начале 1990-х.
Верующие из Беларуси и всего мира сходятся и съезжаются к костелу поклониться иконе, которую называют Небесной Покровительницей Беларуси.
Икона был подарена в 1598 году Папой Римским Климентом VIII минскому воеводе Яну Пацу в связи с его переходом из кальвинизма в католичество.
После смерти Паца образ перешел капеллану Исааку Солокаю, который в 1613 году подарил его Будславскому монастырю. В 2013-м белорусские католики отметили 400-летие Матери Божьей Будславской.