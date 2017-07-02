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Будславский фестиваль собрал тысячи верующих

  • 2.07.2017, 16:52
Фото: catholic.by

Завершился традиционный фестиваль в честь Матери Божьей Будславской.

Традиционная ночная процессия в Будславе в этом году прошла с фигурой Матери Божьей Фатимской, 100-летие явлений которой отмечается во всем мире. Мессу в полночь возглавил Апостольский нунций в Беларуси архиепископ Габор Пинтер, сообщает catholic.by.

Традиция массовых паломничеств в Будслав возобновилась в начале 1990-х.

Фото: catholic.by

Верующие из Беларуси и всего мира сходятся и съезжаются к костелу поклониться иконе, которую называют Небесной Покровительницей Беларуси.

Фото: catholic.by

Икона был подарена в 1598 году Папой Римским Климентом VIII минскому воеводе Яну Пацу в связи с его переходом из кальвинизма в католичество.

Фото: catholic.by

После смерти Паца образ перешел капеллану Исааку Солокаю, который в 1613 году подарил его Будславскому монастырю. В 2013-м белорусские католики отметили 400-летие Матери Божьей Будславской.

Фото: catholic.by

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