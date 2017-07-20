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«Совсем наш народ обнищал»

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  • 20.07.2017, 12:11
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Ремесленники и покупатели рассказали о «Славянском базаре-2017».

«Славянский базар в Витебске – 2017» остался в прошлом. Если еще пару дней назад в городе можно было увидеть признаки того, что фестиваль продолжается, то 19 июля «Город мастеров» работал уже в последний день.

Какие впечатления остались у гостей города и самих ремесленников и так ли это выгодно торговать и делать покупки во время «Славянского базара», рассказали сами люди, пишет vkurier.by.

По “Городу мастеров” многие жители и гости города просто гуляли. Фото Саши Май

«В «Городе мастеров» я торгую уже лет пять. Стараюсь каждый год представлять какие-то новые изделия, чтобы привлечь покупателей, – рассказал Павел, который занимается художественной обработкой металла. – «Минусом» Славянка еще не выходила у меня ни разу, но и хорошо заработать удается далеко не всегда. Из опыта могу сказать, что лучше в «Городе мастеров» продаются недорогие изделия. Например, в этом году у меня неплохо покупали металлические штопоры по 20-30 рублей как себе, так и на подарок. Их можно использовать и по прямому назначению, а можно и украсить кухонный интерьер. А вот на более дорогие изделия найти покупателя не так просто».

Павел рассказал, что наиболее охотно у него приобретали штопоры. Фото Саши Май

Конечно, в этом году настроение ремесленникам испортила погода. Многие из них с надеждой ждали выходных, надеялись сделать хорошую выручку, а в субботу было холодно, а в воскресенье и вовсе весь день шел дождь. Многие продавцы из-за этого даже не вышли работать.

«Мои ожидания от торговли в «Городе мастеров» не оправдались, – рассказала Анастасия, которая впервые продавала на ярмарке изделия хенд-мейд. – Я думала немного заработать, а получилось, что только смогла оправдать свои затраты на аренду места и покупку столика. Тем более, что из-за погоды три дня я и вовсе торговать не выходила.

Что порадовало лично меня, так это добрые и отзывчивые люди вокруг. Например, рядом продавали свои изделия мастера из Бреста. Они предложили мне на ночь оставлять товар у них в машине, чтобы каждый день не таскать его туда-обратно домой. Что касается покупателей, то люди приходили в Задвинье как на выставку, а не для того, чтобы что-то купить. Довольно удачно у меня продавались пеналы-скрутки, купили и две льняные сумки. Внимание привлекали сумки с росписью орнаментом и ярко-красной подкладкой. Наверное, нужно было таких сделать больше. Я считаю, что цены у меня были довольно демократичные: 6 рублей я просила за пенал, 25 – за сумки. А покупатели говорили: «25 – это дорого, рублей за 5 я бы купил». А ведь даже льняная ткань стоит дороже».

Как оказалось, покупателям нравились яркие цвета. Фото Саши Май

В «Городе мастеров» свои изделия предлагали не только местные ремесленники, но и умельцы из других белорусских городов. Например, Людмила приехала из Минска торговать вышиванками.

«Последние два года затраты себя не оправдывают, – рассказала женщина. – Дорога, проживание, аренда торгового места – все это стоит денег, а вот покупателей практически нет. Да, многие подходят, интересуются, восхищаются и уходят. У людей совсем нет денег, поэтому, выбирая между красивой вещью и продуктами, они остановятся на последних. Совсем наш народ обнищал. В следующем году, наверное, не приеду, не вижу смысла».

И правда, гуляя по «Городу мастеров» не раз приходилось наблюдать, как люди просто рассматривали представленный товар, а узнав цену, отходили, но были и те, кто совершал покупки. Например, Зинаида и Ольга на «Славянский базар» приезжают уже второй год из Тулы. У Зинаиды в нашем городе прошло детство, здесь остались родственники, а ее подруга Ольга путешествует за компанию.

«В фестивальном городе царит особая атмосфера, – рассказали женщины. – Мы не покупаем билеты на концерты, а просто гуляем по улицам. И каждый раз приобретаем что-то в «Городе мастеров». Цены у вас значительно ниже, чем у нас, покупки делать выгодно.

Мы купили небольшую картину за 160 долларов, бусы из войлока, носки из собачьей шерсти, сувенирные магниты для знакомых, полотенца с логотипом «Славянского базара», глиняные свистульки племянникам, вещи изо льна, чай и другие изделия. В «Городе мастеров» и на улицах Суворова-Толстого огромный выбор всего.

Также по традиции из Витебска мы везем шоколад фабрики «Коммунарка», бальзам «Черный рыцарь». А в палатке возле театра еще и вкусный хлеб купили. Приятно, что в «Городе мастеров» в этом году продают наши тульские пряники».

В “Городе мастеров” можно было и портрет получить. Фото Саши Май

Тамара с сыном приехали в Витебск из Бреста на выходные, но с погодой путешественникам откровенно не повезло: в воскресенье вышли в город всего на пару часов – шел дождь.

«На Славянке я уже раз в десятый, наверное. Здорово, что в последние годы фестиваль – это не только концерты и «Город мастеров», но и уличные шоу. Ваш фэст на «На семи ветрах» – это нечто, – рассказала Тамара. – А вот «Город мастеров» откровенно разочаровал. У многих похожие изделия, немало фабричных вещей, но по стоимости как сделанных вручную. Но, если поискать, то можно приобрести что-то интересное. И я, конечно, все понимаю, но откуда такие цены? Когда зарплаты по 400-500 рублей, разве можно позволить себе дизайнерское платье за эти же деньги? Поэтому, мне так показалось, что некоторый товар на «Славянке» рассчитан исключительно на приезжих. Нам же с нашими зарплатами остается только любоваться».

Может и, правда, не зря мастера больше любят иностранных покупателей, чем отечественных?


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