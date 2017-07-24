закрыть
24 июля 2017, понедельник, 12:37
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Бизнес на войне: как Беларусь «кормит» Донбасс

5
  • 24.07.2017, 12:01

Белорусские власти ведут торговлю с террористами.

В условиях экономической блокады «ДНР» и «ЛНР» со стороны Украины продукция десятков белорусских предприятий попадает к сепаратистам через российско-украинскую границу, которая не контролируется официальным Киевом. Подробности серого бизнеса белорусского государства — в расследовании «Белсата».

Информация о том, что белорусские продукты были замечены в магазинах Донецка и Луганска появляется в сети регулярно, но на единичных примерах было трудно оценить масштабы этого бизнеса. А масштабы действительно значительные: так, донецкий деловой портал DNR-live оценивает долю белорусской продукции на потребительском рынке «ДНР» примерно в 25%.

Местные жители подтверждают большое количество белорусских товаров на полках супермаркетов Донецка и Луганска.

«Алкоголь, сыры, мясо глубокой заморозки… Причем до войны таких белорусских продуктов мы не видели — мясо или пиво белорусское… никогда! Этот поток уже потом ушел. Спрос на них сейчас очень большой — российские сильно уступают по качеству и цене», — рассказала жительница Луганска.

Белорусские товары в «отжатых» супермаркетах

Торговые сети и оптовые компании в «ДНР» и «ЛНР» чрезвычайно закрыты для прессы. Разговаривать с журналистами по теме поставок из Беларуси они категорически отказываются. Большинство из них не имеют даже сайтов, имена и контактные номера руководства найти сложно, как и ассортимент продукции.

Но бывают и исключения. Так, донецкая торговая сеть «Амстор» (согласно СМИ — напрямую подконтрольная лидеру «ДНР» Александру Захарченко) предлагает на официальном сайте перечень своей продукции. Только в списке этого супермаркета журналисты насчитали товары 8 белорусских предприятий.

Донецкий «Амстор» предлагает широкий ассортимент белорусской продукции

Руководство крупнейшей в «ЛНР» торговой сети «ЛНРПродторг», созданной на базе «отжатых» боевиками украинских супермаркетов «Лелека», в интервью местной газете «Жизнь Луганска» в августе 2015 года хвалилось непосредственными контрактами с Беларусью. Директор «ЛНРПродторг» Алеся Полтавченко озвучила тогда названия 9 белорусских предприятий, среди которых — табачный завод «Неман», агрокомбинат «Дзержинский» и «Санта-Бремор» (все они не признают поставки в «ЛДНР»). В самом «ЛНРПродторге» подтвердили торговые связи с Беларусью, но детали рассказывать отказались.

Пункты назначения — Донецк, Луганск

Фото — gomel.today

Обычно стараются не афишировать сотрудничество с «ЛДНР» и белорусские заводы, но некоторые этого не скрывают.

«Да, мы работаем с Донецком, — сообщила заместитель генерального директора фабрики «Коммунарка» по коммерческим вопросам Лилия Сивакова, — это прямые поставки. Поставляем шоколад, шоколадные конфеты. Карамель не поставляем. Никаких проблем у нас там нет, работаем по предоплате. Рассчитываются они российскими рублями. Насколько там существенные объемы для «Коммунарки»? Ну, каждая поставка очень важна, так как это предоплата. Конечно, поставки в России у нас занимают 80% от общего объема экспорта. Столько, сколько съедает Россия не съест никто — ни Донецк, ни Луганск. На Донецк у нас приходится несколько процентов экспорта».

Продукция кондитерской фабрики «Спартак» также замечена в Донецке и Луганске, но рассказать журналистам о сотрудничестве с «ЛДНР» там не захотели. На предприятии факт поставок не подтвердили и не опровергли, заявив, что они «не будут давать такую информацию».

Также отреагировали на вопросы ОАО «Савушкин продукт». Заместитель директора по связям с общественностью Елена Бабкина сначала потребовала письменный запрос, а потом заявила, что комментарий по поставкам в «ЛДНР» давать не будет.

В компании «Санта-Бремор» однозначно заявили, что свою продукцию в «ДНР» и «ЛНР» не поставляют. На просьбу журналиста объяснить, каким образом в таком случае у донецких и луганских супермаркетах являются продукты «Санта-Бремор», в компании отреагировали резко: «Мы отказываемся с вами беседовать. Никаких комментариев не будет».

Компания «Санта-Бремор» входит в государственный концерн «Брестмясомолпром». Другие предприятия концерна о торговле с «ДНР» и «ЛНР» рассказывают спокойнее.

«Мы поставляем сыры (твердые и плавленые) и творог через российскую фирму, которая является нашим официальным дистрибьютором. Но пункт назначения в документах конкретно прописывается — Донецк, Луганск. В документах это обозначается не как территория Украины, а как-то иначе… Сейчас уже не помню. Примерно около 20 тонн в месяц мы туда поставляем», — заявил первый заместитель директора ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» Николай Токарь.

Фото — kobrincheese.com

Торгует кобринский завод и с аннексированным Крымом — причем не через посредников на территории РФ, а напрямую с крымским компаниями. На сайте «Кобринского маслодельно-сыродельного завода» в качестве официальных дистрибьютеров указана ООО «Первая крымская продовольственная компания». По словам Николая Токарева, в Крым ежемесячно идет около 20 тонн сыров и творога из Кобрина. Кстати, на сайте симферопольской «Первой крымской продовольственной компании» среди партнеров кроме кобринского завода указаны еще два белорусских предприятия — «Гамма вкуса» (Клецк) и «Беллакт» (Волковыск).

Под угрозой санкций

Березовский сыродельный комбинат и Пружанский молочный комбинат также подтверждают торговлю с «ЛДНР».

«Мы торгуем с Донецком и Луганском, но не надо это афишировать. Работаем успешно, с двумя фирмами, претензий никаких нет. Объемы поставок для нашего комбината довольно скромные, а для некоторых, может и серьезные. Все идет хорошо, по плану», — говорит директор Березовского комбината Владимир Попеня.

Название фирм, с которыми работает предприятие, Попеня не назвал, но подтвердил, что они находятся в Донецке и Луганске.

Березовский сыродельный комбинат. Фото — cheese.by

Директор Пружанского молочного комбината Владимир Никитич рассказал, что в апреле официальный Киев направил в МИД Беларуси ноту, в которой выражал обеспокоенность торгово-экономическим сотрудничеством белорусских предприятий с фирмами в «ЛДНР». После этого правительство Беларуси разослал по компаниям письма с предупреждением, что за торговлю с сепаратистами Украина может ввести против них санкции. На пружанском заводе решили прислушаться, тем более, что объемы поставок в «ЛДНР» были невелики. «Сейчас мы с ними не работаем», — добавил Никитич.

То, что по белорусским предприятиям рассылались предупреждения насчет возможного введения санкций со стороны Украины подтвердили и на Гродненском ликероводочным заводам, входящий в холдинг «Минск Кристал Групп». Но Гродно это не заставило отменить сотрудничество с «ЛДНР». Особой популярностью у их донбасских партнеров пользуется дешевая водка: «Ржаная», «Золото полей», «Золотой урожай».

Донбасская серые бизнес-схемы

Чтобы проверить, как обычно налаживается сотрудничество между белорусскими компаниями и фирмами сепаратистов, журналисты связались с отделом внешнеэкономической деятельности «Пинского мясокомбината» под видом бизнесмена из Донецка, который бы хотел поставлять белорусскую продукцию на неподконтрольные Киеву территории.

На предприятии заявили, что готовы работать с донецким предпринимателями без посредников и попросили прислать реквизиты для заключения договора, предупредив, что напрямую с «ДНР» заключить контракт невозможно — «надо чтобы контракт был с Украиной или РФ».

Реакция пинского завода хорошо иллюстрирует особенности этого бизнеса. Белорусские предприятия не могут указать в документах фирму из несуществующего государства, а Донбасские компании не могут рассчитаться с Беларусью через собственную банковскую систему.

«Из «ДНР» возможна оплата только в рублях. И оплатить можно только в РФ. Если нужно заплатить в валюте — в «ДНР» делается разрешение на вывоз валюты, а дальше оплата идет, как получится. Правда, в «ДНРовском» банке разрешение на вывоз валюты в Беларусь не дают. То есть легальных способов рассчитаться с Беларусью не существует», — объяснили нам в одной из донецких консалтинговых фирм, которая работает с Беларусью.

Именно поэтому для этого бизнеса нужна фирма-прокладка, через счета которой можно можно расплачиваться за товары и которую можно обозначать во всех документах.

«Первый Республиканский супермаркет», Донецк. Справа на полках — белорусские соки ABC

В результате схема выглядит так: белорусская компания ведет прямые переговоры с оптовой фирмой из «ЛДНР», напрямую поставляет в Донецк и Луганск свой товар, но формально имеет контракт, например, с российской фирмой, которая, в свою очередь так или иначе связана с сепаратистами или Беларусью.

Деньги на счет российской фирмы попадают или через ЦМР-банк (банк, который используется для расчетов россиян с «ЛДНР»), либо через банки Южной Осетии (Южная Осетия признает «ДНР», а Россия признает Осетию, поэтому через ее банковскую систему можно проводить деньги из Донецка и Луганска в РФ), или просто наличными в сумках. Попав на счет российской фирмы-прокладки деньги за товар абсолютно легально перечисляются белорусским заводам.

Таким образом, белорусские предприятия не нарушают законы. Зато нарушают законодательство Украины, которое запрещает поставки товаров в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, а также в Крым.

Белорусские чипсы «Онега» в супермаркете Луганска

В свою очередь, официальная статистика демонстрирует аномальные цифры: экспорт Беларуси в пограничную с Донбассом Ростовскую область в 2016 году вырос на 20,5%, достигнув уровня 201 млн. долларов (при том, что общий товарооборот Беларуси и России в прошлом году снизился). А в мае 2017 года вице-премьер Михаил Русый пообещал довести товарооборот с Ростовской областью до 500 млн USD.


Мнение

Лукашенко, как уж на сковородке
Лукашенко, как уж на сковородке Богдан Яременко
Маркетынгавая Беларусь
Маркетынгавая Беларусь Севярын Квяткоўскі
Очень странный визит
Очень странный визит Олег Белоколос
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты Александр Хара


Интервью

Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты