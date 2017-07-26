На стройке в Гомеле погиб рабочий 1 26.07.2017, 15:44

1,987

Cтропальщика автокрана ударило током во время работы.

Происшествие случилось 25 июля, около 18.00, в областном центре. Во время строительных работ стропальщика автомобильного крана ударило током — от полученных травм 65-летний мужчина погиб на месте, сообщили tut.by в пресс-службе «Гомельэнерго».

Автокран не имел разрешения на производство работ в охранной зоне и приблизился на недопустимое расстояние к линии электропередачи для подъема бетонного кольца из колодца.