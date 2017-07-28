закрыть
28 июля 2017, пятница, 11:05
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Радиоактивные грибочки – в каждый дом?

8
  • 28.07.2017, 7:59
  • 6,242

Лукашенко упразднил охранную зону Полесского радиационно-экологического заповедника.

Охранную зону Полесского государственного радиационно-экологического заповедника упраздняют. Александр Лукашенко подписал такой указ, сообщает его пресс-служба. Это значит, что растить сельхозпродукцию, пасти скот можно будет вплотную к радиоактивной зоне.

Указ № 259 предусматривает отмену охранной зоны Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, упразднение ее границ, площади и состава земель. Цель — снятие ограничений по использованию земельных участков, которые находятся на территории охранной зоны.

Сообщается, что знаки радиационной опасности будут размещены непосредственно в границах заповедника.

По информации Совета министров, этот указ будет способствовать ведению хозяйственной деятельности вблизи границ заповедника.

В сообщении пресс-службы говорится, что указ согласовали все заинтересованные государственные органы. Он не создаст препятствий системному и согласованному правовому регулированию отношений, связанных с использованием прилегающих к Полесскому государственному радиационно-экологическому заповеднику (ПГРЭЗ) территорий, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Охранная зона ПГРЭЗ — это километр от границ заповедника на землях Брагинского, Наровлянского, Хойникского, Мозырского и Калинковичского районов. Она нужна, чтобы предотвратить распространение радионуклидов за пределы заповедника. В охранной зоне запрещали охотиться и сеять сельхозкультуры, которые могут приманить диких животных из заповедника.

Площадь самого Полесского заповедника сейчас — 216 093 гектара. Он был создан в конце 1980-х, после Чернобыльской аварии. На этих территориях — треть «чернобыльского наследия», выпавшего на земли Беларуси: 30% цезия, еще 70% стронция и 97% плутония.

Напомним, в середине июня Лукашенко побывал в Полесском заповеднике. Тогда сообщали, что часть земель могут лишить заповедного статуса, «более активно вовлечь в хозяйственный оборот». В разговоре с журналистами сразу несколько собеседников предположили, что речь может идти об охранной зоне. Виды на эти земли подтвердили в Брагинском и Наровлянском районах.

При этом зампред Наровлянского райисполкома Дмитрий Максименко отмечал, что в охранной зоне есть земли с уровнем радиации, превышающим и 40 кюри на квадратный километр. Там запрещено находиться людям, стоят указатели, места обозначены. Но есть территории с меньшим уровнем загрязнения: от 1 до 5 кюри (разрешается сбор грибов и ягод с обязательным радиационным контролем) и от 5 до 15 кюри (сбор ягод и грибов запрещен, можно только находиться в лесу).


Мнение

Выпейте димедролу, чиновники
Выпейте димедролу, чиновники Ирина Халип
Лучший показатель агонии режима
Лучший показатель агонии режима Евгений Ихлов
Жизнь после Путина
Жизнь после Путина Игорь Яковенко
Лукашенко, как уж на сковородке
Лукашенко, как уж на сковородке Богдан Яременко


Интервью

Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра