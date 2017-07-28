Радиоактивные грибочки – в каждый дом? 8 28.07.2017, 7:59

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Лукашенко упразднил охранную зону Полесского радиационно-экологического заповедника.

Охранную зону Полесского государственного радиационно-экологического заповедника упраздняют. Александр Лукашенко подписал такой указ, сообщает его пресс-служба. Это значит, что растить сельхозпродукцию, пасти скот можно будет вплотную к радиоактивной зоне.

Указ № 259 предусматривает отмену охранной зоны Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, упразднение ее границ, площади и состава земель. Цель — снятие ограничений по использованию земельных участков, которые находятся на территории охранной зоны.

Сообщается, что знаки радиационной опасности будут размещены непосредственно в границах заповедника.

По информации Совета министров, этот указ будет способствовать ведению хозяйственной деятельности вблизи границ заповедника.

В сообщении пресс-службы говорится, что указ согласовали все заинтересованные государственные органы. Он не создаст препятствий системному и согласованному правовому регулированию отношений, связанных с использованием прилегающих к Полесскому государственному радиационно-экологическому заповеднику (ПГРЭЗ) территорий, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Охранная зона ПГРЭЗ — это километр от границ заповедника на землях Брагинского, Наровлянского, Хойникского, Мозырского и Калинковичского районов. Она нужна, чтобы предотвратить распространение радионуклидов за пределы заповедника. В охранной зоне запрещали охотиться и сеять сельхозкультуры, которые могут приманить диких животных из заповедника.

Площадь самого Полесского заповедника сейчас — 216 093 гектара. Он был создан в конце 1980-х, после Чернобыльской аварии. На этих территориях — треть «чернобыльского наследия», выпавшего на земли Беларуси: 30% цезия, еще 70% стронция и 97% плутония.

Напомним, в середине июня Лукашенко побывал в Полесском заповеднике. Тогда сообщали, что часть земель могут лишить заповедного статуса, «более активно вовлечь в хозяйственный оборот». В разговоре с журналистами сразу несколько собеседников предположили, что речь может идти об охранной зоне. Виды на эти земли подтвердили в Брагинском и Наровлянском районах.

При этом зампред Наровлянского райисполкома Дмитрий Максименко отмечал, что в охранной зоне есть земли с уровнем радиации, превышающим и 40 кюри на квадратный километр. Там запрещено находиться людям, стоят указатели, места обозначены. Но есть территории с меньшим уровнем загрязнения: от 1 до 5 кюри (разрешается сбор грибов и ягод с обязательным радиационным контролем) и от 5 до 15 кюри (сбор ягод и грибов запрещен, можно только находиться в лесу).