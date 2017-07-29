Мечислав Гриб: Отношения Лукашенко и Порошенко достаточно сложные 1 29.07.2017, 15:50

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Назвать друзьями правителей нельзя.

Российско-белорусские учения «Запад-2017», председательство Беларуси в ОДКБ, ситуация на белорусско-российской границе обсуждались на совещании Государственного секретариата Совета безопасности 27 июля в Минске.

Обращает внимание, что Лукашенко созвал Госсекретариат Совбеза сразу после официального визита в Украину 21-22 июля, передает «Белсат».

«Об этом много сказано, и я хотел бы услышать что-то новое. Все старые вопросы — и озабоченность НАТО, и наши соседи, и в Украине я недавно был — всем все объяснили, — подчеркнул Лукашенко, говоря о военных учениях «Запад-2017». — Учения открыты, мы приглашаем или уже пригласили огромное количество наблюдателей. Приезжайте, смотрите. Учения носят оборонительный характер. Вместе с Российской Федерацией традиционно проведем эти учения».

Председатель Верховного Совета 12 созыва Мечислав Гриб отмечает, что ситуация в Украине является барометром не только для Беларуси, но и для всего постсоветского пространства.

«На Украину нужно смотреть, анализировать события и делать выводы», — говорит Гриб.

Но между руководителями двух государств нет доверительности, поскольку отсутствует гарантия, что любое предложение Порошенко завтра не станет достоянием Владимира Путина.

«Отношения Лукашенко и Порошенко достаточно сложные, я бы не назвал их друзьями. Все-таки Беларусь является членом ОДКБ, участником «союзного государства» с Россией, и выходить из них не собирается. Доверять ли такому руководителю, который может спровоцировать, а потом доложить Путину? Не думаю, что президент Украины делал открытые, смелые предложения Лукашенко», — отметил эксперт.