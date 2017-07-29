«Союз с Россией - это война и нищета» 7 29.07.2017, 16:47

Движение солидарности «Разам» поддержало проведение 8 сентября Акции предупреждения под лозунгом «За мирную Беларусь!»

Только вместе мы сможем спасти нашу страну от чужих войн. Об этом говорится в заявлении движения «Разам», принятого 27 июля. Сайт Белорусского Национального Конгресса bnknews.org приводит его текст:

Мы поддерживаем заявление Сейма движения солидарности «Разам» от 25 февраля «Нет - маневрам чужих войск на нашей земле» и считаем недопустимым проведение совместных военных учений с Россией, которая является страной-агрессором в отношении к государствам, с которыми Республика Беларусь имеет партнерские отношения, - Грузии и Украины.

Опасность пребывания российских войск на белорусской земле все больше осознается гражданами Беларуси. Свидетельством этого являются заявления различных политических партий и движений, и протестные акции против маневров и пребывания российских военных баз на нашей территории.

Мы поддерживаем Заявление Совета Белорусского Национального Конгресса «За мирную Беларусь!» от 21 июля и призываем белорусов к самому активному участию в Акции предупреждения возможной агрессии, которая состоится в День Белорусской воинской славы - 8 сентября в 18 часов на Октябрьской площади Минска. Мы также поддерживаем инициативу Совета БНК принять Присягу свободы участниками Акции.

Призываем все белорусские партии и движения, граждан Беларуси присоединиться к акции 8 сентября в Минске и принятию присяги.

Вместе мы избавим Беларусь от чужих войск и чужих войн. Союз с Россией - это война и нищета!

Движение «Разам» также призвало белорусов зарубежья поддержать протест против проведения учений «Запад-2017»:

- Друзья и сторонники движения солидарности «Разам» в Минске призывают представителей белорусских диаспор во всем мире принципиально высказаться за независимую и демократическую Беларусь в средствах массовой информации, в том числе 25 августа, в день придания Декларации о государственном суверенитете статуса конституционного акта, а также провести в странах своего проживания уличные акции 8 сентября, в День белорусской воинской славы, под лозунгами «Свободу политзаключенным!» и «Нет - маневрам чужих войск на нашей земле!»