Рогозин пригрозил персональными санкциями тем, кто помешал его визиту в Молдову 7 29.07.2017, 20:09

Дмитрий Рогозин

Фото: ТАСС

Румыния не разрешила самолету с вице-премьером РФ пролететь в Молдову.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин грозит персональными санкциями лицам, помешавшим визиту российской делегации в Молдову.

В интервью телеканалу «Россия-24» Рогозина заявил, что Москва установит всех, кто стоял за решением запретить пролет через воздушное пространство Румынии российского пассажирского самолета, на борту которого находился сам вице-премьер и сопровождавшие его лица, передает «Радио Свобода».

28 июля они летели в Кишинев на встречу с президентом Молдовы Игорем Додоном и для участия в мероприятиях, посвященных 25-летию так называемой «миротворческой операции» российских войск в Приднестровье.

Лайнер отказались принять и в Будапеште. В результате он приземлился в Минске. Визит в Кишинев был сорван, и из Беларуси Рогозин вернулся в Москву.

Ранее в тот же день в аэропорту Кишинева прошла акция протеста против визита Рогозина, являющегося также спецпредставителем российского президента по Приднестровью и включенного в санкционный список Евросоюза.