«Критическая масса» поддержала политзаключенного Дмитрия Полиенко 29.07.2017, 22:28

Велосипедисты в Минске привлекли внимание к своим правам.

Накануне вечером они запланировали акцию «Критическая масса», но из-за большого количества правоохранителей в штатском участников заезда было немного, передает «Белсат».

«Обычно заезд «Критическая масса» - это мирная акция. В поддержку прав велосипедистов на дорогах. Ведь прав у нас как не было так и нет. Нам не рады на дорогах, нам не рады на тротуарах», - говорит активист Вячеслав Косинеров.

Такими мирными акциями велолюбители пытаются убедить местные власти сделать город более приспособленным для велосипедов.

«Наши велосипеды приспособлены, чтобы ездить по ровным поверхностям. Мы быстро, можем добраться до центра города, почти как машиной, но не можем этого сделать, так как разбиваемся о бордюры. У нас очень тонкие колеса, нет амортизаторов и специальные педали, с которых быстро слазить не очень удобно», - отмечает косиньеров.

Цель сегодняшнего, хотя и немногочисленного, заезда - призвать к солидарности с политзаключенным Дмитрием Полиенко, который отбывает наказание в бобруйской исправительной колонии. Преследование Полиенко началось в 2016 году, после серии массовых акций велосипедистов. Дмитрия Полиенко якобы за оказание сопротивления работнику ГАИ осудили тогда на два года с отсрочкой, которое в этом году отменили.

В заезде солидарности приняли участие два человека, а на протяжении маршрута велосипедистов сопровождали две машины с людьми в штатском.