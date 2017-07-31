Отвечать Кремлю больше нечем 1 Георгий Кунадзе, obozrevatel.com

31.07.2017, 21:21

Другого ответа на санкции США, как дал понять Путин, не последует.

Согласно ежегодно публикуемым данным Госдепа США, по состоянию на конец 2016 года в посольстве и четырех генконсульствах России в США было аккредитовано 159 российских дипломатов и консульских работников. Сколько сотрудников числится в Постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке, я уточнить поленился. Думаю, их около 100 человек. В сумме получим порядка 260 постоянно работающих в США граждан России, пользующихся дипломатическим и консульским иммунитетом. Технический персонал российских загранучреждений практически полностью комплектуется гражданами России. В сумме это, вероятно, как раз и составляет 455 человек, то есть тот количественный предел, до которого предложено сократить численность сотрудников дипломатических и консульских учреждений США в России.

В отличие от Госдепа США, МИД РФ данные об аккредитованных в России иностранных дипломатах и консульских работниках не публикует, поэтому сколько лиц с дипломатическим и консульским иммунитетом занято в посольстве и трех генконсульствах США в России, неизвестно. Если после высылки 755 человек их останется 455, значит сейчас их 1210 человек. Цифра совершенно несуразная. Остается предположить, что речь идет не только о дипломатах и консульских работниках, но также и о техническом персонале.

Правда, значительная часть технического персонала американских дипломатических и консульских учреждений набирается из граждан страны пребывания. В силу этого, цифры, оглашенные президентом России, вызывают изумление. Возможно, он что-то напутал. В последнее время с ним такое случается. В любом случае, речь идет о беспрецедентной акции, явно призванной стать ответом не только на случившуюся в конце прошлого года высылку из США 35 российских загранработников, но также и на новые американские санкции против России.

Другого ответа, как дал понять президент России, не последует. Отчасти, вероятно, потому, что отвечать России больше нечем. Так или иначе, Россия делает шаг к восстановлению так называемой "квотной системы", существовавшей в годы Холодной войны. Тогда, как известно, количество аккредитованных в СССР дипломатов из стран-потенциальных противников не должно было превышать количество советских дипломатов в каждой из этих стран. В этом смысле массовая высылка американцев из России может быть квалифицирована как фактическое объявление новой Холодной войны. Впрочем, она и без того уже давно идет.

Георгий Кунадзе, obozrevatel.com