Скарамуччи ушел в отставку через 10 дней после назначения 31.07.2017, 22:46

Энтони Скарамуччи

Трамп уволил главу PR-службы Белого дома.

Президент США Дональд Трамп снял с поста директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи. Об этом сообщили The New York Times три источника, знакомые с решением главы американского государства. Скарамуччи занял этот пост 10 дней назад.

Как отмечает издание, снятие с поста произошло спустя несколько дней после того, как Скарамуччи «обрушился с грубой тирадой на высокопоставленных сотрудников аппарата президента».

Займет ли Скарамуччи какой-либо пост в Белом доме или окончательно его покинет, пока не известно, отмечает NYT.

Трамп назначил Скарамуччи на пост директора по коммуникациям 21 июля. Как утверждали источники NYT, Шон Спайсер, бывший на тот момент пресс-секретарем президента США, назвал назначение «большой ошибкой» и ушел из Белого дома.