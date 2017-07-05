Татьяна Северинец: Как всегда, учителя сделали «стрелочником» 7 5.07.2017, 9:49

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Почему на скамье подсудимых в Молодечно нет чиновников Министерства образования?

Всему свое время: школьные годы – время учебы и игр. Согласно законодательству страны, собирать картошку в колхозах, например, дети до 14 лет не имеют права. Но в прошлом году руководство молодечненской школы № 11 отправило учеников 8-го класса собирать урожай для сельскохозяйственного предприятия «Восток-Агро». Закончилось трагедией – под колесами самосвала погибла 13-летняя Виктория Попченя, говорится в репортаже «Белсата».

Водителя, под колесами грузовика которого погибла девочка, осудили раньше на 3 года «химии».

Теперь на скамье подсудимых – две учительницы

Женщинам грозит до четырех лет колонии. Прокурор настаивает на том, что педагоги, которые сопровождали детей, не совершали соответствующего надзора за ними.

«Непонятно, почему только их. Судя по материалам дела, можно возбуждать много дел, но есть только против них. И это непонятно», – возмущается Олег Попченя, отец погибшей школьницы.

Как выяснилось на суде, учителям распоряжение ехать с детьми на картошку дал заместитель директора Денис Курец, который при этом не провел инструктажа ни с педагогами, ни со школьниками, ни с их родителями.

Трагедия – это хоть и болезненная, но наука

Чтобы не было повторения ошибок, важно найти виновных. Только там ли их ищут?

Хотя и словно «скидывают» на школу, но директор остался на своем посту, он получил выговор, заместителя понизили до социального педагога.

«Это вина только на государственных органах. Не бедных несчастных учителей. Нашли крайнего. Как всегда, нашли стрелочника», – считает Татьяна Северинец, бывшая завуч витебской школы.

Систему осудить и поменять тяжелее, легче наказать ее винтики

Сколько же должно случиться трагедий, чтобы чиновники начали служить не цифрам в отчетах, а людям?