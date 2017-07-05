В Беларуси cтало вдвое больше предприятий-банкротов 1 5.07.2017, 16:02

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Предприятия госсектора не в состоянии платить по счетам.

В Беларуси количество дел о банкротстве, поступивших в суд, в прошлом году по сравнению с 2014-м выросло почти вдвое — на 48%. Об этом в интервью журналу «Судебный вестник»сообщил заместитель председателя Верховного суда, председатель судебной коллегии по экономическим делам Василий Демидович, пишет «Еврорадио». По его словам стало больше дел о банкротстве государственных организаций или организаций, имеющих долю госсобственности. Если на конец 2014 года в экономических судах находилось 41 подобное дело, то в 2016-м — уже 106 дел (их стало больше в 2,5 раза).

Также Демидович сообщил, что в конце прошлого года в производстве судов находилось всего 12 дел о банкротстве сельскохозяйственных организаций, а на 1 мая 2017-го их стало уже 102.