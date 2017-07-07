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РФ и США договорились о перемирии в юго-западной Сирии

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  • 7.07.2017, 20:46
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Перемирие в зоне на юго-западе Сирии будет действовать с 9 июля.

Эксперты России и США завершили в пятницу в столице Иордании работу по согласованию зоны деэскалации на юго-западе Сирии, в которой будет действовать перемирие с 00:00 по времени Дамаска с 9 июля, передает «Интерфакс».

«Буквально сегодня в столице Иордании Аммане завершили работу эксперты России, США и Иордании, и они согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии - районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12:00 пополудни по дамасскому времени с 9 июля», - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам по итогам первой личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.


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