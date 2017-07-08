Жители поселка Копысь, куда приехал Лукашенко: «10 лет добивались, чтобы провели канализацию и воду» 7 8.07.2017, 10:55

Малая родина Лукашенко - городской поселок в Оршанском районе - преобразился только к его визиту.

В минувшую пятницу Лукашенко с рабочим визитом посетил городской поселок Копысь Оршанского района, в котором родился. Еще осенью прошлого года он поручил навести в нем порядок.

Диктатор пояснил, что этот поселок выбрали не потому, что это место его рождения, а потому, что он «хорошо знает это место и может лично все проконтролировать».

- Еще раз хочу для всех подчеркнуть, что это не просто для показухи мы делаем. На самом деле мы хотим показать, каким образом мы должны обустроить подобные поселки городского типа… У нас, может, 60 - 70 таких поселков. Естественно, их надо привести в хорошее состояние, - сказал он.

По словам Лукашенко, ежегодно в каждой области будут развивать два городских поселка.

Жители Копыси, конечно, рады, что городской поселок наконец как-то преобразился.

- У нас сделали большую реконструкцию. И дороги заасфальтировали, и заборы заменили. Даже на улицах, которых никто и не помнит, лежит асфальт! И в переулках, где сто лет никто не ходил, все сделано, как было раньше, - рассказала kp.by продавец местного магазина. - А к дому, где я живу, провели канализацию и воду. Нам все это сделали примерно за два месяца, хотя мы этого добивались десять лет! Кроме того, заменили крышу. Осталось только ремонт в доме самим сделать.

Жители поселка общались с Лукашенко на центральной площади и задали ему пару вопросов.

- На площади было много людей, и я видела его издалека, - рассказывает библиотекарь Галина Леонидовна. - Общение было около часа. Минут 30 он говорил, а потом ему люди задали четыре вопроса. Пенсионеры сказали ему, что белорусские лекарства очень дорогие. Еще спрашивали, понравился ли ему парад. А я бы спросила, почему продукты подорожали! Ведь зарплата библиотекаря небольшая.