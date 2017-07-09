На Столинщине милиция пошла по домам 2 9.07.2017, 8:42

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«Блюстители» порядка заинтересовались «трудными» подростками.

Специальный комплекс мероприятий «Подросток» проводят на Столинщине с 7 по 11 июля.

Правоохранители посетят по месту жительства всех несовершеннолетних, которые состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Столинского РОВД, сообщает media-polesye.by.

Как отмечает начальник инспекции по делам несовершеннолетних Столинского РОВД Сергей Вечорко, цель мероприятий – пропаганда правового поведения у несовершеннолетних, недопущение роста преступности среди них, организация и обеспечение личной и имущественной безопасности в местах отдыха подростков, своевременное выявление подростков-правонарушителей.

За шесть месяцев этого года состояние оперативной обстановки в подростковой среде на Столинщине свидетельствует о росте уровня подростковой преступности: за это время увеличилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними либо с их участием с 16 до 22.

– К сожалению, из года в год несовершеннолетние совершают уголовно-наказуемые деяния. Например, подросток из Ольшан за февраль 2017 года совершил две кражи. На путь исправления он не стал, и, как итог, спустя четыре месяца, вновь пошел на преступление. На этот раз угнал транспортное средство, – приводит пример Сергей Вечорко.

Правоохранители отмечают, что основной причиной негативной ситуации, складывающейся в молодежной среде, являются незанятость подростков в свободное от учебы время, низкий контроль за поведением несовершеннолетних со стороны родителей, в том числе и в неполных семьях.