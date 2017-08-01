Авантюры холуя 8 Владимир Халип

1.08.2017, 8:39

В Беларусь пожаловали дорогие гости. Очень дорогие.

Пока даже представить трудно, какую цену может заплатить страна за эту авантюру своего пугливого правителя. В его мудрой голове плодятся и множатся воображаемые террористы и прочие враги. А солдаты с востока повадились нас защищать от этой напасти. И отказать он им не может.

До начала одиозных учений «Запад-2017» еще полтора месяца, а российские войска уже тут как тут. Это с какого бодуна такая спешка? Нехорошие ассоциации вызывает подобное рвение. И не только у тех, на чью голову свалилась чужая солдатня. Забеспокоились соседи, близкие и далекие: а к чему готовятся бойцы? Тем более, что основания для тревог далеко не пустые. Для чего это российское командование истребовало под эти маневры более четырех тысяч вагонов, если самые масштабные ученья в недалеком прошлом обошлись в несколько раз меньшим количеством? Что собираются перевозить эти эшелоны?

Российское командование поспешило развеять опасения. Нет оснований для беспокойства – рядовые, плановые ученья. Побегают служивые, постреляют, уйдут. И уже немало тех, кто готов поверить застенчивым речам штабистов. И в самом деле, зачем войскам оставаться в чужой стране? Нужна России новая война? До сих пор от Крыма и Донбасса неприятности по высшему разряду. Клеймят, кому не лень, к агрессорам причислили. И вообще, не стоило бы прошлое ворошить - всякое бывает. Бес попутал. У Кремля – миролюбивая внешняя политика. Так не лучше ли диалог начать с чистого листа?

Но тут совсем некстати подоспели новости с южных рубежей. Начальник Генштаба Украины заявил, что Россия выдвигает к границам его страны три мотострелковые дивизии. Судя по вооружению и структуре, это ударные войска. И что во время учений «Запад-2017» она может развернуть на белорусской территории скрытые пункты хранения оружия и военной техники. А после завершения учений оставить часть войск у своего союзника.

Будет новое российское вторжение в Украину, или на этот раз все ограничится только возней и демонстрацией готовности к решительным действиям? Военные аналитики высказывают на этот счет разные суждения. Пока что ясно только одно: никто толком ничего не знает. Ответ на этот вопрос зависит от многих составляющих. Все слишком зыбко и неопределенно. Бесспорно только то, что у Путина в марте 2018 года – президентские выборы. Едва ли он уйдет, как многие надеялись. Но за его высокий рейтинг и громкую победу на этот раз электорат потребует высокую цену и реальную плату.

А в качестве такой бесспорной ценности, как свидетельствует недавний опыт, котируются прежде всего чужие территории, которые по воле главнокомандующего становятся своими, кровными.

Беларусь для восточного соседа вроде бы союзник. Но и тут почти полгода длится какая-то замысловатая кутерьма с российскими солдатами. Десантники на бронетранспортерах колоннами проходят по улицам Бреста. На смену им выдвигаются инженерные войска – наводят понтонные мосты на Днепре. Возникают вдруг какие-то связисты. Потом – просто гопники в российском камуфляже устремляются агрессивной стаей к западной границе. Солдаты то приходят, то уходят. Могут еще раз появиться там же, где уже когда-то были. Или на новом месте. А все официальные объяснения этой подозрительной возни на нашей территории до крайности однообразные: передислокация воинских частей в рамках учений «Запад-2017».

В эти смутные времена у жителей городов и деревень, измученных этой навязчивой милитаризацией, даже поверье такое возникло – пережить бы злополучный сентябрь, а там, если эти соседские войска и вправду уйдут, можно будет наконец вздохнуть свободно. Как бы не так!

Не оставит Россия в покое ни Украину, ни Прибалтику, ни Беларусь. Как и все бывшие республики давно почившего Советского Союза. Россия – не просто страна. Это – империя. А потому без новых территорий жить она не может. Выдумки о каком-то братстве и неразрывной дружбе с агрессивной массой обиженных и одержимых идеями реванша – лирические сказки для потенциальных лохов. Как бы в этой псевдооборонной суматохе страну не увели. Другой не будет.

Каждый кремлевский правитель только в том случае любим и почитаем, если он приобретает новые территории. А в противном случае – бунт, бессмысленный и беспощадный, утрата власти и забвение. Тут не только в Путине проблема. Придет кто-то новый, будет все то же. Не способна Россия привыкнуть к своим новым границам. А тем более, западным. Ни кремлевская верхушка, ни военные, ни самые последние алкаши из глубинки не воспринимают их всерьез. Для них это не предел государства, а некая обидная и до крайности дискриминационная черта оседлости. А потому империя и многие из ее подданных постоянно чувствуют себя униженными и оскорбленными.

Как это так – граница под Смоленском?.. А если душа простора просит? И захотелось вдруг рвануть на бронетранспортере в Крым или на танке в Юрмалу. Что же – молчать, терпеть, не рыпаться? Когда Брест уже фактически родной. И мужик этот из Минска кричит на все лады, что белорусы – те же русские, только с каким-то лишним знаком. Дорога прямая. Все давно разведано, промерено, разнюхано. И вообще, с солдата какой спрос?

А потому «крымнаш» - далеко не последняя добыча. «Россия встает с колен». А как еще она может вставать? Дороги строить, совершенствовать законы, заботиться о благоденствии народа? Долго, муторно и к тому же лень. Намного проще подстеречь удобный случай, запустить зеленых человечков, выдвинуть колонны танков – раз, два и в дамках! Круто и привычно. Электорат безмерно счастлив. Предводитель – бессменный вождь и душка.

Это кто сказал, что границы неприкосновенны? А если вот так запросто понизить их статус до черты оседлости? Это же архаика и предрассудки. Всего-то и забот – снарядить двух потных мужиков, чтобы выкорчевали полосатый столб. А дальше – все по старой схеме. И никакие санкции Третьему Риму не страшны. У России два союзника – армия и флот.

Все ближе эта темная дата – 14 сентября, начало. И до крайности актуален вопрос: так уйдут с нашей земли эти солдаты после окончания учений или все-таки останутся? Впору тотализатору ставки принимать. Жаль только, что и после учений ситуация едва ли прояснится. Это мутная игра. Шулерский сеанс. Исход ее, похоже, будет зависеть от того, кто сколько крапленых карт припрячет в рукаве.

А пока новая волна российских солдат обосновалась у нашей западной границы. Объявлено, что это технические войска. Они будут вгрызаться в землю, развертывать узлы связи, строить командный пункт великих полководцев. В сентябре полковник и генералиссимус станут тут плечом к плечу. Двинут войска. Будут вслушиваться в грохот боя, обмениваться короткими и злыми репликами. Рубеж «ненаклоняемых». Дым и гарь. Смрад и злость. Обстановка – «жэстачайшая». Кругом «ураги».

Потом, когда условный противник будет вдребезги разбит, возможно, о чем-то они поговорят. Чтобы послать сигнал электорату. И даже подпишут какую-то совместную бумажку. Но останутся войска или уйдут?

Вопрос вырван из контекста. Прежде чем ответить, следовало бы вспомнить об упущенных возможностях. Не забыть, кому доверили власть. И что пошел уже двадцать четвертый год холуйства и постыдного пресмыкательства перед Кремлем. Подумать о том, на что способна страна в подвешенном состоянии. Может ли существовать наяву и с какой реальной целью создавалось какое-то нелепое единое государство. У Беларуси нет даже реальной границы на самом проблемном направлении. Фантастичен белорусский дом: три стены, а вместо четвертой – Восток. Какая чудная, замысловатая игра!

Но не все еще потеряно. До раздачи паспортов с двуглавой птичкой пока дело не дошло. А потому – следите за рукой.

Владимир Халип, специально для Charter97.org