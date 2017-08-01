Гибридная дружба 5 Руслан Весел, dsnews.ua

1.08.2017, 22:08

Архивное фото newstape.ru

Что делают в белорусских троллейбусах «боевые буряты».

На прошлой неделе в ФБ появились снимки “зеленых человечков” в общественном транспорте Витебска. Похожая на азиатскую внешность одного из таких пассажиров с “калашами”, но в форме без опознавательных знаков, позволила предположить, что это – вряд ли беларусы.

Фото распространил беларуский доброволец АТО с позывным “Друг Сябар“. В комментарии к фото он прямо говорит, что это российские военные, которые прибывают к “так называемым военным учениям” и начинают рассредоточиваться по всем белорусским городам. И предполагает, что они не покинут Беларусь после маневров, а по крымскому сценарию “сделают референдум и отожмут страну”. Далее, он награждает нелестным эпитетом правителя Лукашенко и утверждает, что именно его политика привела к тому, что россияне могут легко оккупировать Беларусь.

Публикация была перепощена более 2 тысяч раз и прокомментирована более 100 раз. Среди комментаторов были и такие, что утверждали: на фото, возможно, белорусские десантники. И даже давали ссылки на статьи о последних, где можно увидеть похожую форму. Им оппонировали те, кто считает, что на снимках форма “времен грузинской войны” или форма Росгвардии (они также подкрепили свои слова соответствующими ссылками). Были среди комментаторов и те, кто предположил, что это страйкболисты, а оружие не боевое. Им ответил автор фото Yuras Stranger. По его словам, это точно солдаты, и оружие у них боевое. Он также не брался утверждать, что это непременно россияне, так как “ни погон, ни шевронов”. Но на его вопрос “Вы армия какой страны?” военнослужащий не ответил, отвернувшись. На повторный вопрос солдат ответил: “Этого я вам сказать не могу”. И лишь когда автор фото продолжил настаивать и спросил: “Вы беларусы?”, ответил: “Да”. Этим он собеседника не убедил, так как тот никогда раньше не видел, чтобы белорусские военнослужащие ездили в общественном транспорте с незачехленным оружием, да еще и в форме без опознавательных знаков.

А новость об обстреле троллейбуса в Гродно только поспособствовала нагнетанию ситуации: в ней увидели возможную “пробу пера” ФСБ по нагнетанию ситуации (по аналогии со взрывами российских жилых домов в 1999 году). Вспомнили и об огромном количестве вагонов, которое российское минобороны заказало для перевозки своих военнослужащих в ходе подготовки и проведения учений “Запад-2017” – более 4 тысяч. Это более чем в 30 раз больше, чем в позапрошлом году, когда учения также проводились на территории Беларуси (по сравнению с прошлым годом разница еще более впечатляющая – более чем в 80 раз, но по четным годам эти учения проводятся на территории РФ, поэтому и “возиться” нужно было меньше). Появились предположения, что ввезенные этими вагонами несколько тысяч российских военнослужащих Беларусь уже не покинут, и станут если не оккупантами, то ядром грядущей оккупации, каким был российский черноморский флот в украинском Крыму. А для Украины создадут угрозу вторжения с cевера.

Оптимисты попытались унять тревогу пользователей сети ссылками на информацию того же МО РФ, что в ходе ряда предыдущих учений заказывалось столько же или еще больше вагонов, но никакой оккупации Беларуси не произошло. А также рассказами о “чистках”, которые батька провел среди силовиков, чтобы избежать повторение крымского сценария как в отдельно взятом беларуском регионе, так и в стране в целом. В результате чего, попытка 4-8 тысяч российских военных (именно в таком диапазоне разными экспертами расценивается численность контингента, который можно перевезти при помощи заявленного количества вагонов) “остаться” будет пресечена беларускими силовыми структурами. Поэтому белорусам интервенции пока опасаться не стоит, а украинцы могут поверить сказанным недавно в Киеве словам Александра Лукашенко, что через украинско-белорусскую границу российской агрессии не будет.

Пессимисты им возражают, что российских агентов “вычистить” не так легко. Та же СБУ “вскрывает” их на четвертом году войны, а при том, что “невскрытые” совершают теракты в столице страны.

Второй аргумент у алармистов – сильнейшая экономическая зависимость Беларуси от России. Мол прижмут кредитами и/или энергоресурсами, и никакой оккупации не понадобиться: Бацька сам все сделает, как скажут в Кремле.

Ну а если сильно заартачится, применят третий аргумент – пророссийские настроения у значительной части белорусского общества, отравленной российской пропагандой. Ведь ни для кого не секрет, что белорусские бойцы есть по обе стороны линии разграничения на Донбассе. И повоевавшие за недореспублики вполне могут стать ядром пророссийского восстания.

Руслан Весел, dsnews.ua