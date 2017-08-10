Гомельские рыбаки: Ради спасения реки мы готовы на все 3 10.08.2017, 17:41

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Фото: kp.by

В Гомельском облисполкоме сошлись рыбаки, арендаторы рек и власть.

8 августа в Гомельском облисполкоме состоялась встреча, посвященная проблемам вокруг аренды водоемов. Несмотря на принятый недавно 237-й Указ, с момента вступления которого в силу аренда рек и водотоков будет запрещена, нерешенных вопросов остается много, пишет gomel.today.

Поводом для дискуссии с участием всех заинтересованных сторон, включая представителей министерства сельского хозяйства, инспекции природных ресурсов Гомельской области и управляющей делами облисполкома Кличковской Елены Владимировны, стал ряд обращений гомельских рыбаков-любителей. Последнюю петицию в администрацию Лукашенко подписали почти 5000 человек. В ней, в частности, граждане просят не просто запретить сдачу в аренду новых участков рек, но и расторгнуть существующие договоры.

Рыбаки: «Ради спасения реки мы готовы на все»

По словам рыболовов-любителей, реки в нашем регионе гибнут. Рыбы мало и водоемы практически не зарыбляются аборигенными видами. Рыбаки готовы платить за свое увлечение, но не арендаторам, а государству, чтобы деньги направлялись на решение этой проблемы.

По мнению представителя общественности Алексея Самсонова, 237-й Указ ничего не меняет, в нашем регионе в аренде находится более 600 км рек первой категории, свободными остаются примерно 15 километров. При этом найти речную рыбу на гомельских прилавках не так уж просто.

Несмотря на требование полностью запретить аренду рек, рыболовы-любители признают, что и среди них есть несознательные граждане, но платная рыбалка (доступная и с простой процедурой оплаты) должна воспитать людей.

Арендаторы: «Без нас реки погибнут»

Как рассказывают арендаторы, они сталкиваются с теми же проблемами, что и простые рыбаки, но несут больше ответственности. Установленные властями квоты давно никто не вылавливает, а чтобы выставить скудный улов на продажу, нужно пройти множество сложных и дорогостоящих процедур. При этом предприниматели сами обустраивают и убирают водоемы, ловят браконьеров, спасают мальков от гибели: «Кто этим будет заниматься, если мы уйдем?».

Некоторые высказывали мысль, что рыболовы-любители просто «хотят халявы».

Власть: «Нужно многое менять»

Как показала встреча, власти не готовы принимать чью-то сторону и надеются, что арендаторам и рыбакам удастся договориться. По словам представителей профильных органов, арендаторы — не корень зла. Среди них, конечно, встречаются несознательные люди, но для эффективного контроля просто не хватает рук. Также облисполком обеспокоен, что с отменой аренды рек, благоустройство территорий возле водоемов ляжет на их плечи.

Столичные чиновники считают, что все эти вопросы требуют решения, но вот какого, пока не ясно. Как минимум, в связи со сложившейся гидрологической обстановкой, должны быть пересмотрены установленные квоты. По их словам, уже создана рабочая группа по вопросам использования водных ресурсов. Власти надеются, что арендаторы и рыбаки-любители смогут сообща внести какие-то предложения.

Так что прошедшую встречу можно, скорее, назвать пилотной: стороны обменялись мнениями, но до результата еще далеко.