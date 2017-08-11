Как тракторист из Слуцка ведет душевный Instagram 10 11.08.2017, 13:17

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Рабочий завел аккаунт «простого сельского человека» в популярной соцсети и постит фото своих будней.

Пока модные инстаблогеры думают, как правильно поставить ножку или с какого ракурса лучше селфи, 28-летний случчанин фотографирует коров и только что сваренное варенье. Он не сильно заморачивается насчет фильтров и крутых хэштегов. Просто кабачки, сало и закат в кукурузе, пишет onliner.by.

Instagram Михаил завел совсем недавно, 27 июня. Сейчас у него 124 подписчика и 98 фотографий.

Всем привет! #слесарь #тракторист Публикация от Mihail (@gordmihail) Июн 27 2017 в 9:21 PDT

Михаил работает оператором в одной из котельных города Слуцка. Кроме этого, он еще и тракторист. Периодически Миша постит фотографии со своей работы.

Паработали пара и пообедать #работажизнь Публикация от Mihail (@gordmihail) Июн 29 2017 в 3:28 PDT

По белка котлов#работа Публикация от Mihail (@gordmihail) Июл 27 2017 в 3:20 PDT

Мыть руки нужно #зеркала я Публикация от Mihail (@gordmihail) Июн 29 2017 в 3:32 PDT

Вот это башня #тут#вода Публикация от Mihail (@gordmihail) Июл 4 2017 в 8:06 PDT

В свободное время Михаил любуется природой и животными.

Расчёт #утро Публикация от Mihail (@gordmihail) Июл 3 2017 в 10:50 PDT

Кормилицы наши #буренки Публикация от Mihail (@gordmihail) Июн 30 2017 в 8:21 PDT

Канюшинка #красота Публикация от Mihail (@gordmihail) Июл 11 2017 в 4:32 PDT

Лошадки#красавцы Публикация от Mihail (@gordmihail) Июл 17 2017 в 11:06 PDT

Готова#элеб Публикация от Mihail (@gordmihail) Июл 17 2017 в 11:13 PDT

Закат#тепло Публикация от Mihail (@gordmihail) Авг 10 2017 в 11:06 PDT

Еще Миша любит свой огород и сад. Он фотографирует пузатые кабачки, зреющие на подоконнике помидоры и собранные яблоки.

Мае хозяйства #нада#работать Публикация от Mihail (@gordmihail) Июл 1 2017 в 3:03 PDT

Выходной #я и#памидор Публикация от Mihail (@gordmihail) Июл 1 2017 в 3:01 PDT

Вкусно #огород Публикация от Mihail (@gordmihail) Июл 30 2017 в 8:47 PDT

Харашо исходил в теплицу#цеплица Публикация от Mihail (@gordmihail) Авг 10 2017 в 11:08 PDT

Только с грядки #свеженькая Публикация от Mihail (@gordmihail) Июл 22 2017 в 9:23 PDT

Не помещаются#тесно Публикация от Mihail (@gordmihail) Авг 10 2017 в 9:23 PDT

Кроме этого, Миша любит готовить. Он фотографирует свои ссобойки, кабачковые блинчики, вареную картошечку. Утро у него начинается с крепкого кофе с сахаром.

Всем доброе утро ну что по кофейку и на работу #коферабота Публикация от Mihail (@gordmihail) Июн 28 2017 в 9:09 PDT

Или компотика.

Сутра компот ика выпить # утро#слуцк Публикация от Mihail (@gordmihail) Июл 27 2017 в 8:26 PDT

На обед парень любит поесть картошечки и перекусить салом.

На обед#сабойка Публикация от Mihail (@gordmihail) Июл 30 2017 в 9:14 PDT

Надо перекусить#вкусное Публикация от Mihail (@gordmihail) Июл 30 2017 в 8:36 PDT

А после работы заправиться макарошками.

Сегодня #макароны Публикация от Mihail (@gordmihail) Июн 27 2017 в 11:29 PDT

Иногда можно приготовить и блинчики.

Первая порция #буду#пробвать Публикация от Mihail (@gordmihail) Авг 9 2017 в 9:35 PDT

Белок#вкусно Слуцк Публикация от Mihail (@gordmihail) Июл 30 2017 в 11:12 PDT

А еще Михаил варит варенье.

Зима будет сытой#варенье Публикация от Mihail (@gordmihail) Июл 31 2017 в 1:43 PDT

И любит закатки.

Публикация от Mihail (@gordmihail) Июн 27 2017 в 10:50 PDT

А вообще Миша фотографирует себя и все, что вокруг. Подписчикам это нравится.

Пойду пагуляю #сегодня#тепло Публикация от Mihail (@gordmihail) Июн 29 2017 в 9:19 PDT

Убор очная#красавцы Публикация от Mihail (@gordmihail) Авг 10 2017 в 11:10 PDT

Смотрю фильм и спать #сон #кино Публикация от Mihail (@gordmihail) Июн 27 2017 в 12:26 PDT

На вечернюю прогулку #гулять Публикация от Mihail (@gordmihail) Июл 18 2017 в 8:42 PDT

Так я бью касу Публикация от Mihail (@gordmihail) Июл 11 2017 в 3:55 PDT