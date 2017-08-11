Как тракторист из Слуцка ведет душевный Instagram
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Рабочий завел аккаунт «простого сельского человека» в популярной соцсети и постит фото своих будней.
Пока модные инстаблогеры думают, как правильно поставить ножку или с какого ракурса лучше селфи, 28-летний случчанин фотографирует коров и только что сваренное варенье. Он не сильно заморачивается насчет фильтров и крутых хэштегов. Просто кабачки, сало и закат в кукурузе, пишет
onliner.by.
Instagram Михаил завел совсем недавно, 27 июня. Сейчас у него 124 подписчика и 98 фотографий.
Всем привет! #слесарь #тракторист
Публикация от Mihail (@gordmihail)
Июн 27 2017 в 9:21 PDT
Михаил работает оператором в одной из котельных города Слуцка. Кроме этого, он еще и тракторист. Периодически Миша постит фотографии со своей работы.
Паработали пара и пообедать #работажизнь
Публикация от Mihail (@gordmihail)
Июн 29 2017 в 3:28 PDT По белка котлов#работа
Публикация от Mihail (@gordmihail)
Июл 27 2017 в 3:20 PDT Мыть руки нужно #зеркала я
Публикация от Mihail (@gordmihail)
Июн 29 2017 в 3:32 PDT Вот это башня #тут#вода
Публикация от Mihail (@gordmihail)
Июл 4 2017 в 8:06 PDT
В свободное время Михаил любуется природой и животными.
Расчёт #утро
Публикация от Mihail (@gordmihail)
Июл 3 2017 в 10:50 PDT Кормилицы наши #буренки
Публикация от Mihail (@gordmihail)
Июн 30 2017 в 8:21 PDT Канюшинка #красота
Публикация от Mihail (@gordmihail)
Июл 11 2017 в 4:32 PDT Лошадки#красавцы
Публикация от Mihail (@gordmihail)
Июл 17 2017 в 11:06 PDT Готова#элеб
Публикация от Mihail (@gordmihail)
Июл 17 2017 в 11:13 PDT Закат#тепло
Публикация от Mihail (@gordmihail)
Авг 10 2017 в 11:06 PDT
Еще Миша любит свой огород и сад. Он фотографирует пузатые кабачки, зреющие на подоконнике помидоры и собранные яблоки.
Мае хозяйства #нада#работать
Публикация от Mihail (@gordmihail)
Июл 1 2017 в 3:03 PDT Выходной #я и#памидор
Публикация от Mihail (@gordmihail)
Июл 1 2017 в 3:01 PDT Вкусно #огород
Публикация от Mihail (@gordmihail)
Июл 30 2017 в 8:47 PDT Харашо исходил в теплицу#цеплица
Публикация от Mihail (@gordmihail)
Авг 10 2017 в 11:08 PDT Только с грядки #свеженькая
Публикация от Mihail (@gordmihail)
Июл 22 2017 в 9:23 PDT Не помещаются#тесно
Публикация от Mihail (@gordmihail)
Авг 10 2017 в 9:23 PDT
Кроме этого, Миша любит готовить. Он фотографирует свои ссобойки, кабачковые блинчики, вареную картошечку. Утро у него начинается с крепкого кофе с сахаром.
Всем доброе утро ну что по кофейку и на работу #коферабота
Публикация от Mihail (@gordmihail)
Июн 28 2017 в 9:09 PDT
Или компотика.
Сутра компот ика выпить # утро#слуцк
Публикация от Mihail (@gordmihail)
Июл 27 2017 в 8:26 PDT
На обед парень любит поесть картошечки и перекусить салом.
На обед#сабойка
Публикация от Mihail (@gordmihail)
Июл 30 2017 в 9:14 PDT Надо перекусить#вкусное
Публикация от Mihail (@gordmihail)
Июл 30 2017 в 8:36 PDT
А после работы заправиться макарошками.
Сегодня #макароны
Публикация от Mihail (@gordmihail)
Июн 27 2017 в 11:29 PDT
Иногда можно приготовить и блинчики.
Первая порция #буду#пробвать
Публикация от Mihail (@gordmihail)
Авг 9 2017 в 9:35 PDT Белок#вкусно Слуцк
Публикация от Mihail (@gordmihail)
Июл 30 2017 в 11:12 PDT
А еще Михаил варит варенье.
Зима будет сытой#варенье
Публикация от Mihail (@gordmihail)
Июл 31 2017 в 1:43 PDT
И любит закатки.
Публикация от Mihail (@gordmihail) Июн 27 2017 в 10:50 PDT
А вообще Миша фотографирует себя и все, что вокруг. Подписчикам это нравится.
Пойду пагуляю #сегодня#тепло
Публикация от Mihail (@gordmihail)
Июн 29 2017 в 9:19 PDT Убор очная#красавцы
Публикация от Mihail (@gordmihail)
Авг 10 2017 в 11:10 PDT Смотрю фильм и спать #сон #кино
Публикация от Mihail (@gordmihail)
Июн 27 2017 в 12:26 PDT На вечернюю прогулку #гулять
Публикация от Mihail (@gordmihail)
Июл 18 2017 в 8:42 PDT Так я бью касу
Публикация от Mihail (@gordmihail)
Июл 11 2017 в 3:55 PDT
Котик
Публикация от Mihail (@gordmihail)
Июл 12 2017 в 12:18 PDT