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Как тракторист из Слуцка ведет душевный Instagram

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  • 11.08.2017, 13:17
  • 7,580

Рабочий завел аккаунт «простого сельского человека» в популярной соцсети и постит фото своих будней.

Пока модные инстаблогеры думают, как правильно поставить ножку или с какого ракурса лучше селфи, 28-летний случчанин фотографирует коров и только что сваренное варенье. Он не сильно заморачивается насчет фильтров и крутых хэштегов. Просто кабачки, сало и закат в кукурузе, пишет onliner.by.

Instagram Михаил завел совсем недавно, 27 июня. Сейчас у него 124 подписчика и 98 фотографий.

Всем привет! #слесарь #тракторист

Публикация от Mihail (@gordmihail)

Михаил работает оператором в одной из котельных города Слуцка. Кроме этого, он еще и тракторист. Периодически Миша постит фотографии со своей работы.

Паработали пара и пообедать #работажизнь

Публикация от Mihail (@gordmihail)

По белка котлов#работа

Публикация от Mihail (@gordmihail)

Мыть руки нужно #зеркала я

Публикация от Mihail (@gordmihail)

Вот это башня #тут#вода

Публикация от Mihail (@gordmihail)

В свободное время Михаил любуется природой и животными.

Расчёт #утро

Публикация от Mihail (@gordmihail)

Кормилицы наши #буренки

Публикация от Mihail (@gordmihail)

Канюшинка #красота

Публикация от Mihail (@gordmihail)

Лошадки#красавцы

Публикация от Mihail (@gordmihail)

Готова#элеб

Публикация от Mihail (@gordmihail)

Закат#тепло

Публикация от Mihail (@gordmihail)

Еще Миша любит свой огород и сад. Он фотографирует пузатые кабачки, зреющие на подоконнике помидоры и собранные яблоки.

Мае хозяйства #нада#работать

Публикация от Mihail (@gordmihail)

Выходной #я и#памидор

Публикация от Mihail (@gordmihail)

Вкусно #огород

Публикация от Mihail (@gordmihail)

Харашо исходил в теплицу#цеплица

Публикация от Mihail (@gordmihail)

Только с грядки #свеженькая

Публикация от Mihail (@gordmihail)

Не помещаются#тесно

Публикация от Mihail (@gordmihail)

Кроме этого, Миша любит готовить. Он фотографирует свои ссобойки, кабачковые блинчики, вареную картошечку. Утро у него начинается с крепкого кофе с сахаром.

Всем доброе утро ну что по кофейку и на работу #коферабота

Публикация от Mihail (@gordmihail)

Или компотика.

Сутра компот ика выпить # утро#слуцк

Публикация от Mihail (@gordmihail)

На обед парень любит поесть картошечки и перекусить салом.

На обед#сабойка

Публикация от Mihail (@gordmihail)

Надо перекусить#вкусное

Публикация от Mihail (@gordmihail)

А после работы заправиться макарошками.

Сегодня #макароны

Публикация от Mihail (@gordmihail)

Иногда можно приготовить и блинчики.

Первая порция #буду#пробвать

Публикация от Mihail (@gordmihail)

Белок#вкусно Слуцк

Публикация от Mihail (@gordmihail)

А еще Михаил варит варенье.

Зима будет сытой#варенье

Публикация от Mihail (@gordmihail)

И любит закатки.

Публикация от Mihail (@gordmihail)

А вообще Миша фотографирует себя и все, что вокруг. Подписчикам это нравится.

Пойду пагуляю #сегодня#тепло

Публикация от Mihail (@gordmihail)

Убор очная#красавцы

Публикация от Mihail (@gordmihail)

Смотрю фильм и спать #сон #кино

Публикация от Mihail (@gordmihail)

На вечернюю прогулку #гулять

Публикация от Mihail (@gordmihail)

Так я бью касу

Публикация от Mihail (@gordmihail)

Котик

Публикация от Mihail (@gordmihail)


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