США радикально изменили отношение к войне на Донбассе 11.08.2017, 18:57

Вашингтон приступает к еще более жесткому давлению на РФ.

Политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач рассказал, как изменилась позиция США по войне на востоке Украины.

Об этом он сообщил в интервью «Апострофу».

«Фигура Волкера (уполномоченный США по Украине Курт Волкер - ред.) связана с неким поворотом в стратегическом подходе США к разрешению украинско-российского конфликта»,– отметил эксперт.

По словам Горбача, поставки оружия из США были бы серьезным шагом вперед, как и отмена фактического эмбарго на поставки оружия и комплектующих.

«Но самым главным свидетельством этого разворота стала политика санкций со стороны Конгресса, которая означает, что США входят в непосредственный контакт с РФ и путем переговоров Волкера с российскими представителями будут вести куда более интенсивный и откровенный разговор, чем тот, что велся в рамках «нормандского формата», - уточнил он.

Так, США приступают к еще более жесткому давлению на российскую сторону, которое предусматривает использование всех средств - и дипломатических, и экономических (через санкции), и военно-милитарных (через помощь оружием Украине).