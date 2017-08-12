Активистки «Движения матерей-328» вышли на пикет в Гомеле 3 12.08.2017, 17:46

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Фото: svaboda.org

Участники пикета хотят обратить внимание властей на несправедливые приговоры.

Родители осужденных молодых людей из Минска, Гомеля, Жлобина, Витебска, Могилева, Барановичей, входящие в незарегистрированную организацию «Матери-328», организовали 12 августа в Гомеле информационный пикет против жестокого наказания по статье 328 УК «Незаконный оборот наркотических средств». Они держали портреты осужденных с указанием статьи и срока наказания, передает «Радыё Свабода».

«У меня внука Святослава посадили на десять лет, - рассказывает жительница Гомеля Таиса Спасова. - Он был еще 15-летним школьником. Позвонил друг, сказал, что испорчен телефон. Святослав пошел помогать и домой больше не вернулся. Их там «накрыла» милиция. У Святослава ничего не было в руках, никаких уголовных контактов в телефоне, но посадили на десятилетний срок. Теперь ему уже семнадцать лет».

У Елены Расторгуевой из Могилева сын Богдан также в тюрьме. На просьбу девушки, которая была в оперативной разработке, Богдан забрал закладку с наркотическим веществом - тоже получил десять лет лишения свободы.

Фото: svaboda.org

«Подобных историй много, - говорит руководитель «Материнского движения-328» Лариса Жигарь. - После появления так называемого «антинаркотического» декрета № 6, который направлен на борьбу с наркобаронами и организованным трафиком, была значительно изменена 328-ая статья Уголовного кодекса, и в злостные потребители и торговцы наркотиками попала в первую очередь молодежь, подростки. Мы хотим своими акциями обратить внимание «парламентариев» и Лукашенко на несоразмерно жесткую судебную практику в отношении молодых людей. Многие осуждены несправедливо. Сомнительные приговоры следует пересмотреть, жесткие нормы законодательства в отношении несовершеннолетних отменить. Около пятнадцати тысяч человек наказаны на основании статьи 328 - и это все наркобароны? Разум отказывается это воспринимать».

После информационной акции родители осужденных отправились в собор Петра и Павла, чтобы помолиться за здоровье и моральное состояние своих осужденных детей.