Боевая весна и горячая осень 4 14.08.2017, 8:28

5,720

Белорусы собираются снова выйти на площади своих городов.

Реанимированный декрет №3, который Лукашенко обещает «запустить» к 1 октября, накалил и без того острую социальную ситуацию в Беларуси, сообщает Charter97.org.

Лето, а в месте с ним и сезон дачно-отпускного затишья, близится к концу. Все чаще люди вспоминают героическую весну 2017 года, когда они на продолжительное время стали хозяева центральных улиц и площадей в своих городах, а растерянные представители власти не знали, что делать. Воспоминания о тех славных акциях дают силы и вдохновение в подготовке к новой волне протестов – осенью этого года.

Так, например считает, пользователь «Фейсбука» Кирилл Василевский, который опубликовал у себя на станице тематическое видео.