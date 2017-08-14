Активисты Гомельщины встали на защиту независимых профсоюзов 14.08.2017, 17:07

Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

В городах Гомельской области готовится несколько акций протеста.

Активисты Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) в Мозыре, Жлобине, Калинковичах, Уваровичах и Речице сегодня подали заявки на проведение в райцентрах пикетов, на которых будут протестовать против вмешательства во внутренние дела независимого профсоюза с требованием прекратить уголовное преследование лидеров Геннадия Федынича и Игоря Комлика, сообщает gomelspring.org.

Акции с использованием транспарантов и лозунгов, отражающих их цель, пройдут с 27 августа по 3 сентября в форме пикетов. На 27 августа пикет в Добруше заявил профсоюзный активист Адам Воронец.

Заявитель пикета в поселке Уваровичи Александр Береснев отметил, что власти начали масштабную акцию по ликвидации независимого профсоюзного движения в Беларуси.

«Против лидеров нашего профсоюза Генадия Федынича и Игоря Комлика безосновательно возбуждены уголовные дела по якобы неуплате подоходного налога в особо крупном размере, наложен арест на профсоюзный офис. Сейчас профсоюзу как никогда важна и нужна солидарная поддержка», - заявил активист.

Сегодня стало известно, что обвинение по статье 243, части 2 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») предъявлено и Геннадию Федыничу, ему, как и Игорю Комлику грозит наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.

В поддержку профсоюзных лидеров выступили Глобальный союз IndustriALL и Международная конфедерация профсоюзов. Правозащитные организации Беларуси 3 августа признали Игоря Комлика политзаключенным.