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В Беларусь направляется агитпробег в честь Путина и «Новороссии»

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  • 14.08.2017, 19:00
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Ватники собираются также «урегулировать вопросы с Минской епархией».

Автопробег так называемого «Национально-освободительного движения» начался 12 июня. Маршрут пролегает по всей России, передает nn.by.

Пропагандистской направленности автопробега организаторы не скрывают, открыто называя акцию «агитпробегом».

Его цель — «просветительская работы» среди населения страны о результатах деятельности Путина и «курса на восстановление духовного суверенитета».

«Маршрут проложен более чем через 50 городов России, а также рассматривается возможность прохождения некоторых городов Казахстана и Беларуси», — сообщают организаторы.

По словам организаторов, пока точно неизвестно, приедут ли они в Беларусь: это «зависит от того, пустят ли в страну». Также, организаторы планируют «урегулировать вопросы с Минской епархией». Что это за вопросы — неизвестно.

В Минской епархии сообщили, что пока не располагают информацией о каком бы то ни было запросе от «НОД», но сотрудничество с автопробегом маловероятно.


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