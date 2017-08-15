Встречу Алексиевич с земляками приравняли к массовому мероприятию 9 15.08.2017, 16:37

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Светлана Алексиевич

Для встречи с земляками в Гомеле Нобелевский лауреат должна была заключить три отдельных договора.

Председатель Гомельского областного отделения БАЖ Анатолий Готовчиц, который организовал приезд известной белорусской писательницы Светланы Алексиевич, планировал, что это будет широкая встреча с земляками, на которую смогут прийти все желающие жители городка Копаткевичи. Однако Петриковский райисполком потребовал подать заявку как на массовое мероприятие, сообщает gomelspring.org.

В результате встреча состоялась в помещении местной школы. Законны ли выдвинутые Нобелевскому лауреату требования для встречи с земляками?

Правозащитник Леонид Судаленко подчеркивает, что белорусское законодательство о массовых мероприятиях не делает никаких исключений для известных людей, в том числе и для Нобелевского лауреата. Исключения чиновники делают только для себя, на них все эти требования не распространяются.

«Любая встреча людей на улице, если она не санкционирована властью, требует получения предварительного не менее чем за 15 дней разрешения местных чиновников. Те в свою очередь, требуют заключить на возмездной основе за счет организатора договоры с милицией, скорой помощью и предприятием по уборке территории», - заявил юрист.

Леонид Судаленко раскритиковал закон «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», заявив о его несоответствии международным стандартам, что подтверждено Заключением Венецианской Комиссии и многочисленным решениям Комитета ООН по правам человека по жалобам белорусских граждан.

Ранее планировалось, что встреча Нобелевского лауреата с читателями в Гомеле может произойти в областной библиотеке. Однако дирекция этого учреждения нарушила предварительную договоренность, сославшись на занятость аудитории другими мероприятиями.