Жена правителя Зимбабве сдалась полиции 15.08.2017, 17:12

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Роберт Мугабе и его жена Грейс

Фото: Reuters

В полицию ЮАР супруга Мугабе явилась добровольно.

Супруга зимбабвийского диктатора Роберта Мугабе, Грейс, явилась в полицию ЮАР, чтобы дать объяснения по поводу нападения на модель. Об этом сообщает Reuters (перевод – lenta.ru).

Инцидент произошел в городе Йоханнесбург, где в одной из гостиниц в престижном районе Сэндтон остановилась 52-летняя Грейс Мугабе с сыновьями — Робертом Питером и Беллармине Чатунгой. Как пояснили южноафриканские власти, супруга зимбабвийского президента прилетела в ЮАР, чтобы проконсультироваться с врачами по поводу раны на ноге. Сыновья Мугабе явились в номер после затяжной вечеринки, прихватив с собой 20-летнюю модель Габриэллу Энгельс. Это привело Грейс в ярость.

«Когда Грейс вошла в номер, я понятия не имела, что это она, — рассказала девушка полиции. — В руках у нее был электрический удлинитель, и она принялась хлестать меня им по голове. Она била меня электрической вилкой, а я не понимала, что происходит, и была в шоке. Под градом ударов я выползла из номера на четвереньках, потом вскочила и бросилась наутек».

Габриэлла обратилась в больницу. Врачи зафиксировали несколько травм головы, а также глубокий порез на лбу. Как заявила Энгельс, с таким шрамом ее карьера как модели будет полностью разрушена.

Грейс сама явилась в полицию, чтобы дать объяснения. Южноафриканские стражи порядка уже сообщили, что не намерены ее задерживать, так как она добровольно пошла на сотрудничество с органами порядка, однако уточнили, что проведут расследование и при необходимости предъявят обвинение. Так как супруга Мугабе прибыла в страну по обычному загранпаспорту, у нее нет дипломатического иммунитета.

Грейс Мугабе считается неофициальной главой одной из фракций в зимбабвийском руководстве, которая может претендовать на власть в случае смерти 93-летнего Роберта Мугабе. Другую фракцию возглавляет вице-президент Эммерсон Мнангагва, который сейчас проходит курс лечения в одной из южноафриканских больниц.