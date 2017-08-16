Правила жизни душевного Instagram-тракториста из Слуцка 7 16.08.2017, 12:59

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Каждый день Михаила Гордейчика начинается ровно в пять утра.

На прошлой неделе в СМИ появилось громадное количество заметок о 28-летнем мужчине, который завел инстаграм «простого сельского человека».

Журналисты kyky решили связаться с его владельцем Михаилом Гордейчиком и узнать, как он живет: во сколько просыпается, какие книжки читает и считает ли армию необходимой в жизни мужчины.

Связаться с Михаилом было непросто – ему написали в директ инстаграма, но парень пару дней не отвечал, а потом согласился на разговор, но только после 20:00 – до этого времени Михаил работает. По телефону он оказался абсолютно искренним человеком и не отказывался отвечать даже на личные вопросы.

Оказалось, что мужчина родился и всю жизнь прожил в Слуцке. Как и все, ходил в школу, потом получил средне-специальное образование тракториста и оператора котельной. В отличие от юристов-международников и политологов, герой этой статьи действительно работает по своим двум специальностям.

Каждый день Михаила начинается ровно в пять утра: он встает, готовит себе завтрак, ссобойку и едет на работу. В пять вечера заканчивает с официальной занятостью и, вместо домашнего дивана, едет на дачу собирать огурцы и поливать помидоры.

#закатки #огурцы Публикация от Mihail (@gordmihail) Июн 27 2017 в 10:49 PDT

Иду на работу #уборачная Публикация от Mihail (@gordmihail) Авг 14 2017 в 12:20 PDT

- Михаил, как вы реагируете на вашу внезапную популярность?

- Живу своей жизнью, как и жил раньше. Статьи все читаю, дискомфорта никакого нет. Родственники и соседи говорят, что я молодец.

- Вы пишете в инстаграме, что, может, там и любимую найдете. Какой должна быть идеальная женщина?

- Женщина – это, в первую очередь, хозяйка. Простая. А внешность мне не важна, лишь бы человек был хороший. Ну, только не разукрашенная – не люблю я таких.

Всем привет! #слесарь #тракторист Публикация от Mihail (@gordmihail) Июн 27 2017 в 9:21 PDT

мой обед #пора#обедать Публикация от Mihail (@gordmihail) Авг 14 2017 в 3:07 PDT

- Как к феминисткам относитесь?

- А кто это?

- Женщины, которые выступают за равноправие между полами. Мол, они и сами могут гвоздь в стену вбить.

- Это ерунда какая-то, как это, когда мужчина не нужен? С кошками пускай тогда живут. Это тоже самое, как сейчас днями и ночами в игры компьютерные играют – ерунда.

- А что насчет мужчин? Вы, например, постите фото ваших блюд – всякий мужчина должен уметь готовить?

- Если ему это нравится – да. Вообще, надо жене во всем помогать, а то, что это значит: я деньги зарабатываю, поэтому после работы на диване лежать буду, а она путь там стирает, убирает? Может, кто-то так и живет, но я не привык так делать. Все нужно решать вместе.

Малыши#козачьки Публикация от Mihail (@gordmihail) Авг 14 2017 в 8:37 PDT

Убор очная#красавцы Публикация от Mihail (@gordmihail) Авг 10 2017 в 11:10 PDT

- Кто кого должен первый на свидание звать?

- Все-таки мужчина женщину. Конечно, он не должен на коленях стоять и до последнего ответ ждать: если сказала один раз, что не хочет – всё. Если ты человеку не нравишься, хоть гору золотую ему насыпь, ничего не будет. Нужно, чтобы все было взаимно.

- А как выглядит идеальное свидание?

- С ложкой супа – и нормально (смеется)!

- Расскажите, чем вы увлекаетесь: путешествуете? Может, спортом занимаетесь?

- Турничком (смеется). Ну, езжу на велосипеде по 20 километров в день – вот все мои путешествия.

Вот так я выглядел#зима Публикация от Mihail (@gordmihail) Авг 13 2017 в 6:10 PDT

Паработали пара и пообедать #работажизнь Публикация от Mihail (@gordmihail) Июн 29 2017 в 3:28 PDT

- А книжки, сериалы смотрите?

- Книги почти не читаю – времени нет, да и сразу спать хочется, как только начинаю. Обычно, если берусь читать, то детективы или что-то про хозяйство полезное. И сериалы не смотрю. Хотя, вот сейчас по «Беларусь 2» идет «Свадьба вслепую» – вот его смотрю, мне такие шоу нравятся.

- Михаил, вы были в Минске? Как вам этот город?

- Да, был: иногда к брату езжу. Не очень мне этот город: чтобы перейти дорогу, на светофоре по полчаса ждать надо, хотя, и в Слуцке уже движение, но не такое, как в Минске, конечно. В столице много беготни, людей много, все носятся постоянно. А так, город – красивый.

Сенокос#сено Публикация от Mihail (@gordmihail) Авг 12 2017 в 6:49 PDT

Парочка#уточки Публикация от Mihail (@gordmihail) Авг 13 2017 в 9:16 PDT

- Сейчас в красивом городе обсуждают, нужно ли в Беларуси легализовать проституцию и легкие наркотики, как вы на это смотрите?

- Надо брать и душить тех, кто это предлагает. И даже не обсуждать.

- Ладно, расскажите лучше, какие вы праздники обычно отмечаете?

- Девятое мая, День города какой-нибудь.

- Как День города в Слуцке отмечают? Что вообще можно в Слуцке посмотреть, куда первым делом идти?

- Да как отмечают, концерты проводят, да и все. Куда идти сразу? На рынок (смеется). Там огурцы, помидоры.

А вообще, на пояса Слуцкие можно посмотреть, в музей, парк сходить. Так, кстати, клуб есть.

- А вы по клубам ходите?

- Не-а. Я в таких заведениях не бываю: не нравится мне одну и ту же тему всю ночь слушать.

- Выпиваете?

- Нет, не люблю я это дело. Только по праздникам.

Малыш#красавец Публикация от Mihail (@gordmihail) Авг 12 2017 в 5:58 PDT

Это я#и#памидор Публикация от Mihail (@gordmihail) Июл 30 2017 в 9:00 PDT

- Мужчина должен служить в армии?

- Там, конечно, немножко мозги вставляют, самостоятельным учат быть. Вот этим, городским голубкам не помешало бы в армию сходить: немного бы им там мозги вставили и показали, кого надо любить, а кого – нет.

- Если бы вам предложили изменить профессию на любую возможную в современном мире, что бы вы выбрали?

- Ничего: я бы ничего не менял, оставил бы все, как есть.

- И последний вопрос: у вас всего за пару дней набралась целая тысяча подписчиков, не планируете монетизировать ваш инстаграм?

- Я слышал про такое. Голова, руки – есть, сам заработаю (смеется).