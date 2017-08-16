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«Минобразования придумывает проблему на ровном месте»

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  • 16.08.2017, 16:51
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Что барановичские педагоги думают о возврате пятибалльной системы.

На рабочей встрече с Лукашенко15 августа вице-премьер предложил вернуть в школы пятибалльную систему оценки знаний. Intex-press.by поговорила с учителями и родителями и узнала, как они относятся к предложению вернуть пятибалльной системы оценки знаний.

Владимир Разумович, бывший директор гимназии №3, на пенсии:

– Я считаю, что не нужно придумывать проблему на ровном месте. Десятибалльная система очень хороша, а недостатков в ней гораздо меньше, чем в пятибалльной. Если во время перехода с пятибалльной у учителей были сложности с адаптацией, то сейчас уже все хорошо. Раньше были отметки, с плюсами и минусами. Десятибалльная система эту проблему решила Если раньше ребенку говорили, что до «5» он не дотягивает, поэтому ему поставят «4+», ученику, конечно, было обидно. Сейчас за такой ответ ставят «9», эта оценка тоже считается отличной. Все системы оценки субъективны, потому что они связны с живыми людьми, но меньше субъективизма как раз-таки в десятибалльной системе.

Проблему в существующей системе оценки знаний видят только взрослые. Ни один ребенок не сказал: «Давайте перейдем на пятибалльную». Поэтому взрослым лучше заняться теми проблемами, которые не работают. Например, как лучше учить и воспитывать детей, чтобы они переходили дорогу на красный свет и не курили. Вот что нужно обсуждать, а не о переходе на пятибалльную систему оценки знаний.

Татьяна, учитель начальных классов с 18-летних стажем:

– Новшества, которые предлагают в системе образования, ставят все с ног на голову. Я против возврата пятибалльной системы. Да и думаю, что перейти к ней не то, что в этом, а даже в следующем учебном году практически невозможно. Нужно будет создавать заново критерии оценок, соотносить их с учебными программами. Это не только морока с документами, но и сложности с переходом у учителей и школьников. Так получилось, что в период прошлого перехода я временно не работала в школе. Когда вернулась в школу, просто прочитала нормы оценок. Градация оценок у меня трудностей не вызывает. Бывают ситуации, когда отметка за устный ответ может вызвать сомнения, но я всегда стараюсь оценивать в пользу ученика.

Галина, учитель биологии с 24-летних стажем:

– Изменения не всегда нужны. Нашей системе образования не хватает стабильности. Не все новшества идут на пользу, некоторые только усложняют работу учителей. Вот и в возврате к пятибалльной системе оценки знаний плюсов немного, а если ее вернут в старом виде, то и вовсе нет. В пятибалльной шкале только «3», «4» и «5» были положительными оценками, отрицательные «1» и «2» ставили детям крайне редко. Поэтому по факту это трехбалльная система, а такого количества отметок катастрофически недостаточно. Когда мы переходили на десятибалльную систему, у меня ушло около года, чтобы понять новые отметки и привыкнуть к ним. Сейчас с оценкой знаний сложностей у меня не возникает. Я не отрицаю, что при выставлении баллов одного уровня (4 или 5, 6 или 7) может присутствовать доля субъективизма. Но возврат к пятибалльной системе, по моему, этого не изменит.

Татьяна Малащенко, мама восьмиклассницы:

– Я считаю, что возвращаться к прошлому не стоит. В Советском Союзе мы учились по пятибалльной системе, но этих баллов было недостаточно. Мне новая система нравится, я к ней давно привыкла. Считаю, что возвращаться к прошлому нецелесообразно. Лучше заняться более важными вопросами. Например, воспитанием не советского человека, а гражданина Республики Беларусь, разработать школьный устав. Разве чему-то вредят 10 баллов? Это даже отличительная черта нашего образования.


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