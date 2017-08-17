Нефтетранспортный ультиматум Путина 1 17.08.2017, 11:28

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Фото: Getty Images

Что стоит за громким заявлением правителя РФ о белорусской нефтепереработке?

Президент России заявил о необходимости увязать поставки нефти на белорусские НПЗ с транспортировкой выработанных нефтепродуктов через Россию.

Означает ли это, что он ставит Беларуси ультиматум по вопросам поставок нефти? Зачем эта тема снова возникает именно сейчас? Ситуацию разъясняли эксперты «Завтра твоей страны».

По словам экономиста Льва Марголина, эта проблема с той или иной интенсивностью возникает уже несколько лет.

– Россияне пытаются сначала решить вопрос пряником, то есть скидками, но не получилось. А вот теперь нажаловались, и кнут получим. Здесь еще играет роль и ухудшение отношений России со странами Балтии, и получается, что нефтепродукты, выработанные союзником России из российской же нефти, дают заработать балтийским железным дорогам и портам, что для российской стороны обидно. Но для нашей стороны, если придется перейти на российские порты, это будет означать определенные финансовые потери.

Собеседник «Завтра твоей страны» считает, что имиджевые потери не будут сильно волновать белорусскую сторону.

– Проблема для Беларуси прежде всего финансовая. Наши могут заявлять про долгосрочные контракты, про неустойки, компенсации и так далее. Хотя все зависит от того, как отнесется к этому Россия.

С другой стороны, Лев Марголин не ожидает серьезной и резкой реакции официального Минска за такие эскапады Путина.

– Могут быть вопросы журналистов к соответствующим чиновникам. Но не думаю, что кто-то выше уровня вице-премьера Владимира Семашко на это отреагирует (поскольку пока не стоит будить лихо, а посмотреть, что будет дальше, и уже потом делать заявления).

Политолог Валерий Карбалевич отмечает, что пока балтийские порты во всех отношениях выгоднее для Беларуси.

– Здесь логистика намного лучше для Беларуси, и даже уменьшение на 50% тарифов на железнодорожный транспорт со стороны России не делает российские порты привлекательнее. Поэтому, считаю, что это очередное приглашение к переговорам, выставленное не в качестве ультиматума.

Но здесь, обращает внимание собеседник «Завтра твоей страны», существует еще одна важная проблема.

– В связи с падением цен на нефть белорусские компании стараются минимизировать транзитные издержки. Поставки через порты означают поставки в далекие страны – Нидерланды, Великобританию. Но они уже не очень выгодны, поэтому Беларусь сейчас пытается поставлять нефтепродукты в близлежащие страны, например, в Украину, что очень выгодно. Это еще один фактор, который не будет способствовать переориентации на российские порты.