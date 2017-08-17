Николай Дедок: Хочу, чтобы «Совбелия» закрылась, но ограничусь компенсацией 3 17.08.2017, 17:57

1,417

Николай Дедок

Суд Светского района начал рассмотрение иска активиста к пропагандистам.

Суд Советского района г. Минска 17 августа начал рассмотрение иска Николая Дедка против интернет-издания газеты «СБ. Беларусь сегодня», сообщает spring96.org.

Дело рассматривает судья Дмитрий Жданок. Ответчиками в суде выступают автор статьи «Анархия, мать ...» Андрей Муковозчик и редактор юридического отдела газеты «СБ. Беларусь сегодня» Алексей Шпилевский.

В суде Николай Дедок свои заявленные требования поддержал в полном объеме и считает их подлежащими удовлетворению. Он отметил, что является студентом третьего курса ЕГУ, но родился и всю жизнь прожил в Республике Беларусь, где проживают его родители, друзья, знакомые, с которыми он общается:

«В статье «СБ. Беларусь сегодня» в утвердительной форме сообщается следующее: «Мы не просто в тусовке по интересам, а в радикальном движении, которое противопоставляет себя системе, - говорит типа «осужденный за убеждения» Н.Дедок. И его соратники это подтверждают. - Мы все больше отходим от протестной субкультуры в сторону организованного политического движения». Напомню, что Дедок получил свой срок за атаку «коктейлями Молотова» российского посольства в Минске».

Из данного утверждения становится понятно, что речь идет обо мне. Смысл сообщения сводится к тому, что именно я был осужден за уголовное преступление к лишению свободы за какие-то действия, которые носят характер нападения - атака, с применением бутылки с зажигательной смесью – коктейль Молотова, в отношении учреждения иностранного государства. После абзаца, где содержится данное утверждение, размещена фотография, которая визуально подкрепляет образ человека, совершившего вот такие действия.

Далее по тексту ставится вопрос: «Как сочетаются политическое движение и силовые действия, несущие в себе признаки терроризма?»

По сути данный вопрос соотносит политическое движение, а в статье речь идет об анархизме, с действиями, имеющими признак терроризма. Указанная ремарка, по моему глубокому убеждению, в глазах читателя логически привязывает к терроризму мою личность и не существующую судимость за агрессивные действия в отношении российского посольства. В итоге статья создает мой образ как человека, который осужден за указанные в ней действия, сравниваемые с террористическими», - подчеркнул в своем выступлении Николай Дедок.

Он отметил, что был осужден по приговору судом Заводского района г. Минска от 27 мая 2011 года, в котором отсутствуют выводы о совершении им каких-либо насильственных действий, действий, сопряженных с применением горючих веществ в отношении российского посольства.

«Мне никогда не предъявлялось даже обвинение по этому эпизоду, соответственно я не был осужден за эти действия. Таким образом, указанные сведения не соответствуют действительности и умаляют мои честь и достоинство в общественном мнении и мнении отдельных граждан с точки зрения соблюдения уголовного закона, поэтому являются порочащими».

Николай Дедок рассказал, что следствием распространения таких сведений стали моральные страдания, которые заключаются в чувстве стыда и унижения от того, что данные сведения стали известны многим людям, которые могут поверить этой информации.

«Только лично мне по данной публикации задали вопросы порядка десяти человек. Учитывая, что издание «СБ. Беларусь сегодня» имеет широкую читательскую аудиторию, ее тираж более 400 000, и к публикациям имеется доступ неограниченного количества людей, сложно представить какое количество знакомых, моих близких и тех, с кем я мог бы познакомится в будущем, прочитали эту статью и получили информацию. Упоминание моего имени в контексте террористических действий еще больше усугубляет факт дискредитации общественного мнения, потому что в обществе сложилось крайне негативное отношение к проявлению терроризма, и я нахожусь в постоянном напряжении от того, что мне и моим близким придется оправдываться относительно тех действий, которых я не совершал».

Истца беспокоит и то, что распространенные сведения могут помешать в построении социальных связей и профессиональной деятельности. Специальность, по которой Николай Дедок обучается, дает возможность в будущем работать журналистом, и теперь он работает внештатным журналистом газеты «Новое время», и то впечатление, которое складывается о нем в результате распространения ложных сведений может подорвать доверие к его личности.

«Также я переживаю о том, как распространение данных сведений, отразится на благополучии моих родителей, для которых является достаточно болезненной необходимость обсуждения с теми людьми, которые их спрашивают или могут спросить об этой публикации, обсуждение моей судимости, тем более им неприятно слышать домыслы о действиях, которые я не совершал».

Как сказал в суде Николай Дедок, стресс усиливается в связи с чувством протеста против несправедливости этих обвинений. Он не понимает, почему автор статьи не попытался при подготовке материала выяснить достоверную информацию и получить комментарий лично от него, что по мнению заявителя соответствовало бы правилам журналисткой этики.

«Что касается требований, которые я предъявляю газете, то в идеале мне конечно хотелось бы, чтобы «СБ Сегодня» закрылась и перестала манипулировать общественным сознанием в интересах государства, а ее журналисты занялись общественно-полезным трудом. Но так как я понимаю, что в нашем государстве такие требования – нереальны, то я ограничиваюсь просьбой о взыскании компенсации морального вреда в размере 10 000 белорусских рублей, а также обязать «СБ. Беларусь сегодня» опровергнуть написанное на своем сайте. Заявленная сумма компенсации выбрана была исходя из того, что она позволит мне получить положительные эмоции и предпринять конструктивные действия, которые помогут мне избавиться от навязчивых мыслей и стресса, повысить свои профессиональные компетенции и помочь моим родителям восстановить их психологическое состояние, в связи с опубликованной информацией».

Николай Дедок считает, что указанная сумма является разумной и справедливой, соразмерна той ответственности, которую несут СМИ.

«Кроме того, журналисты СБ, на примере Андрея Муковозчика, на мой взгляд, совершенно не чувствуют ответственности за свои слова, допуская фактологические ошибки, не говоря уже о распространении порочащих сведений. И позволяют себе такое именно потому, что находятся под крылом государства, кормятся из государственной кормушки и выполняют важную идеологическую функцию культурной гегемонии в обществе. Поэтому мой иск с требованием публично опровергнуть указанные данные – это еще и попытка вывести их из данного комфортного и самодовольного состояния. Взыскание данной компенсации в мою пользу имело бы превентивный эффект для предотвращения нарушений прав других людей», - заявил он.

Судья спросил у Николая Дедка, за какие действия он был осужден. Заявитель уточнил, что его обвинили и лишили свободы за организацию несанкционированного шествия около генштаба, за видеосъемки символической атаки на казино «Шангри Ла» и символической атаки на дом профсоюзов.

«Для того, чтобы создать негативный образ человека и навесить на него отрицательный ярлык, необязательно писать, что он осужден по статье «Терроризм», достаточно сказать, что его действия носили в себе признаки терроризма, что и было сделано», - отметил Николай Дедок.

Алексей Шпилевский спросил у исца:

«Скажите, вы вот считайте себя идейным анархистом. Насколько мне известно, анархисты не признают существующую власть государства. Почему вы обратились в суд?»

Однако, судья снял вопрос как не относящееся к сущности спора. Следующий вопрос был задан с апеллирование к тюремным понятиям: «Статья вас очень обидела, вы считаете себя обиженным, униженным?»

«Я изложил суть своих чувств в своем иске», - ответил Николай Дедок.

«Почему вы требуете разместить опровержение в газете, когда статья вышла на сайте?» - спросил Алексей Шпилевский.

Истец ответил: «Потому что считаю, что это было бы не лишним, полезным для «Советской Белоруссии», кроме того издание очень много времени и полос своей газеты посвящает созданию негативного образа анархистов».

Следующим вопросы задавал автор статьи Андрей Муковозчик:

«Почему вас не обидели публикации на многих сайтах, которые содержали слова о том, что в вину вам вменяли ряд нападений, в том числе нападение на здание российского посольства?»

Судья снял этот вопрос. Однако, Андрей Муковозчик все пытался выяснить, почему Николай Дедок обратился именно с иском к ним, а не к другим изданиям. Дмитрий Жданок сделал замечание ответчику и представителю ответчика, отметив, что речь надо вести по существу иска.

В своем выступлении Андрей Муковозчик заявил, что не согласен с заявленными требованиями. Он ссылался на то, что начиная с 2011 года информация, что Николай Дедок был осужден за поджог российского посольства, была опубликована на многих сайтах и является общераспространенной, в то время она не затрагивала честь и достоинство заявителя и не приносила ему нравственных переживаний. Кроме того, ответчик утверждал, что ему не понятны мотивы Николая Дедка, а что касаецца его публикации, то в ней вообще не шла речь о Дедке.

«Истец в данном случае сильно преувеличивает и личную значимость, и мое внимание к его личности. Речь там не шла даже о террористах и анархистах. Если внимательно почитать статью, то понятно, что в первую очередь там идет речь о молодых людей в масках, которые позволяют себе участвовать в массовых мероприятиях, заранее нарушая закон, заранее зная, что это противоправные действия. И какую угрозу потенциальную это в себе содержит - вот о чем была статья», - утверждал Андрей Муковозчик.

Вопрос, который касается сочетания политических движений и терроризма, по словам Андрея Муковозчика был адресован читателям для размышления и не относится к Николаю Дедку.

«Если истца очень сильно волнует, за что он был осужден, я готов полностью написать об этом, как только у меня будет приговор - мы это опубликуем. Опубликуем полным списком то, за что Дедок был осужден в 2011 году, другие административные нарушения у заявителя имеются, совершенно разные, от попытки дачи взятки и до хватания милиционера загрудки», - прозвучало как угроза из уст ответчика.

Судья прервал и попросил Андрея Муковозчика говорить по существу.

«Как злостный хулиган и правонарушитель может считать, что какие-либо сведения о нем, корректно приведенные в рамках общего информационного поля, созданного на тот момент, унижают его честь и достоинство - не понятно. Тем более необоснованными я считаю слова о том, что ему причинили какие-то страдания», - сказал автор статьи.

В качестве источников информации Андрей Муковозчик при создании материала использовал и приводил в суде сайты БелТА, by.24.org и другие.

Николай Дедок спросил у ответчика, если на десяти сайтах размещены неверные данные, снимает это ответственность за размещение таких сведений на одиннадцатом? Андрей Муковозчик сказал, что «нет».

«Как вы соотносите то, что появилось из вашего авторства информации, которая не соответствует официальному документу - приговору, с принципом добросовестности и обязательства журналиста скрупулезной проверке фактов?», - спросила представительница истца, выяснив в суде, что Андрей Муковозчик входит в Белорусский союз журналистов и знаком с Кодексом журналистской этики.

Андрей Муковозчик посчитал, что Кодекс здесь не при чем.

Представитель ответчика Алексей Шпилевский заявил, что отзыв будет подготовлен после того, как их сторона ознакомиться с приговором Николая Дедка за 2011 год. Он также обратил внимание на то, что различные ресурсы публиковали информацию, которая будто бы не соответствует действительности, и автор при подготовке материала опирался на такую информацию. Он процитировал несколько выдержек из таких статей. Алексей Шпилевский апеллировал и к тому, что ранее заявитель не обращался с исками в суд к другим изданиям, и тоже не мог понять, почему именно «СБ. Беларусь сегодня» привлекают к ответственности.

Следующее заседание назначено на 10 часов утра 1 сентября.