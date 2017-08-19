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Александр Скшинецкий: Зарплаты все равно нам не выплатили

  • 19.08.2017, 13:02
Александр Скшинецкий
Фото vk.com/krumkachy

Финансвая ситуация в футбольном клубе «Крумкачы» остаеся сложной.

Об этом рассказал football.by защитник «Крумкачоў» Александр Скшинецкий.

- Как лично вы отнеслись к бойкоту некоторыми футболистами гостевого матча с «Витебском»?

- В этой ситуации каждый преследовал свои цели. Получилось у бойкотировавших их достичь или нет, нужно спрашивать у них. Я хотел поехать на игру — и я поехал. Выбор был у каждого.

- Как считаете, таким способом можно решить проблемы?

- Они этим ничего не решили. Просто у каждого были свои цели: кто хотел уйти — он ушел, кто хотел обратить на себя внимание — обратил, но денег от этого больше не стало, зарплаты все равно всем не выплатили. Можно не выйти на игру всем составом, и ничего, кроме как снятия команды с чемпионата, этим не добиться.

- Денис Шунто сказал, что для Скшинецкого есть только одна причина не поехать на игру — это смерть.

- У меня такое отношение к футболу и команде, что я и вправду не отправился бы на матч, только если бы не мог играть. И то, не дай Бог, случись подобное — я бы поехал с ребятами и был бы с ними рядом, — цитирует Скшинецкого football.by.


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