Активистки движения «Матери-328» заставили власть дать «задний ход» 14 21.08.2017, 11:10

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Благодаря самоотверженной борьбе женщин дискриминационное законодательство может быть изменено.

Члены инициативной группы по созданию «Движения матерей-328» получили ответ на свое обращение письменное обращение к Лукашенко, сообщает «Белорусский документационный центр».

В своем письме матери осужденных по статье 328 УК Беларуси указывали, что изначально инициированное самим Лукашенко ужесточение наказания и его отбытия по статье 328 («Торговля наркотиками») предполагало, что коснется оно, прежде всего, «наркобаронов», т.е. тех, кто торгует килограммами или «крышует» наркобизнес.

Однако в первую очередь все эти репрессии пали на головы мелких торговцев, а часто и просто потребителей, тех, кто неаккуратно поделился дозой с товарищами или вообще был осужден по лжесвидетельству знакомого, попавшего в руки следователей, в надежде на то, что суд учтет «добровольное сотрудничество со следствием».

Матери указывают в своем обращении, что за последние 2 года в тюрьмы и зоны было отправлено около 12.000 человек по этой статье. Большинство из них, часто совсем молодые люди, впервые попавшие под суд, осуждены на огромные сроки выше 10 лет.

В то же время силовые структуры практически не ведут борьбу с наркобаронами, так как это сопряжено не только со сложностями следствия и суда, но и с пересечением с интересами влиятельных «крыш», а часто даже с риском для собственной жизни. Куда проще ловить тех, кто торгует единичными дозами, чаще для того, чтоб купить дозу себе.

«Мы полагаем, что из-за неадекватности существующей действительности статьи 328 во всех звеньях соответствующей цепочки МВД, Следственный комитет, Прокуратура, Суд происходит подмена реальных наркоторговцев, занимающихся системным наркобизнесом, их жертвами. По одной части одной и той же статьи квалифицируются совершенно разные по своим масштабам преступления: и парнишка, покуривший в компании, и наркоторговец, продающий килограммами через интернет-магазин. Это создает идеальные условия для имитации борьбы с наркопреступностью» — пишут активистки движения «Матери - 328» в своем обращении.

Кроме того, заявители отметили, что осужденным по статье 328 в зонах стали навешивать специальные зеленые нашивки и их практически лишили возможности получить предусмотренное законом условно-досрочного освобождение. Представители «Движения матери 328» сделали и несколько конкретных предложений:

1. Пересмотреть статью 328 в сторону существенного понижения наказаний. 2. Использовать для осужденных по этой статье возможность УДО и 3. Провести «золотую» амнистию для молодежи, осужденной по статье 328.

В ответе, поступившем из администрации Лукашенко, указывается:

«Рассмотрев Ваше коллективное обращение на имя главы государства по вопросам существующей правоприменительной практики в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщаем следующее.

В целях изучения Вами проблемы администрацией президента Республики Беларусь запрашивались сведения в Верховном Суде, Генеральной прокуратуре, Следственном комитете, Министерстве внутренних дел. Информация о применяемых в настоящее время подходах к квалификации противоправных деяний по делам указанной категории, полученная по результатам анализа представленных названными государственными органами позиций, доложена президенту Республики Беларусь.

По итогам доклада главой государства компетентным государственным органам дано поручение по выработке предложений по корректировке уголовного законодательства в данной сфере, а также по реальному применению в отношении осужденных по статьям 327-332 Уголовного кодекса условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и замены неотбытой части наказания более мягким.

Начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Г. И. Шлык».