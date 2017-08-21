В Браславе отметили праздник Матери Божьей Королевы Озер 21.08.2017, 18:49

Фото: svaboda.org

Тысячи белорусов собрались в Браславе в минувшие выходные.

Два дня продолжались торжества в храме Матери Божьей Браславской Королевы Озер (Валадаркі Азёр). Тысячи браславцев, паломников, пеших и на велосипедах, из разных городов Витебской области и всей Беларуси прибыли в Браслав в минувшие выходные, чтобы почтить икону матери Матери Божьей Королевы Озер (икона была коронована в 2009 году), пишет nn.by.

В торжествах принимали участие 5 белорусских католических епископов, апостольский нунций Габор Пинтер, десятки священников и паломники.

Накануне здесь прошел слет католической молодежи Витебской епархии.

Браслав — 10-тысячный город в Витебской области, расположенный в окружении многочисленных озер. Самое крупное из них — Дривяты.