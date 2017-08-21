закрыть
21 августа 2017, Monday, 19:06
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Браславе отметили праздник Матери Божьей Королевы Озер

  • 21.08.2017, 18:49
Фото: svaboda.org

Тысячи белорусов собрались в Браславе в минувшие выходные.

Два дня продолжались торжества в храме Матери Божьей Браславской Королевы Озер (Валадаркі Азёр). Тысячи браславцев, паломников, пеших и на велосипедах, из разных городов Витебской области и всей Беларуси прибыли в Браслав в минувшие выходные, чтобы почтить икону матери Матери Божьей Королевы Озер (икона была коронована в 2009 году), пишет nn.by.

В торжествах принимали участие 5 белорусских католических епископов, апостольский нунций Габор Пинтер, десятки священников и паломники.

Накануне здесь прошел слет католической молодежи Витебской епархии.

Браслав — 10-тысячный город в Витебской области, расположенный в окружении многочисленных озер. Самое крупное из них — Дривяты.


Мнение

Очень ждем нормального человека
Очень ждем нормального человека Андрей Курейчик
Лукашенко - спамер
Лукашенко - спамер Ирина Халип
Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский
Зарплаты будут давать рапсом?
Зарплаты будут давать рапсом? Владимир Халип


Интервью

Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси