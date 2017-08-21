Минчанка, прочитавшая тысячу книг: Могу потратить на чтение сутки 2 21.08.2017, 23:00

Саша Рудковская

Фото: citydog.by

Саша Рудковская поставила себе цель – прочесть 1000 книг до 25 лет.

CityDog.by поговорил с Сашей Рудковской, чья цель – прочесть 1000 книг до 25 лет. И она почти ее достигла.

945 КНИГ ЗА ТРИ ГОДА

– Страсть к книгам проснулась во мне три года назад, когда я зарегистрировалась на сайте LiveLib.ru. Это социальная сеть для любителей чтения, где постоянно проводятся книжные игры: тебе дается задание прочесть определенное количество книг за указанный срок. Как ни крути, а «должником» быть не хочется – приходится читать.

На сайте я отмечаю произведения, прочитанные с момента регистрации. Сейчас их 945, это еще скромно, в планах книг у меня гораздо больше! Однако дело не в цифрах. Я стремлюсь не к количеству, а к качеству. Очень хочу, чтобы в голове оставалась хоть малая доля тех знаний, которые вмещают в себя книги.

МОГУ ПОТРАТИТЬ НА КНИГУ 8–9 ЧАСОВ ИЛИ СУТКИ

Я переехала в Минск несколько лет назад, одна снимаю комнату, поэтому полностью посвящаю время себе и своим увлечениям. В будние дни мне немного удается почитать до и после работы, зато в выходные могу потратить на книгу 8–9 часов. А если произведение сильно увлекает, то читаю сутки напролет.

Еще открыла для себя аудиокниги. Сначала воспринимала их с трудом: не могла подстроиться под чужой голос. Теперь же с удовольствием слушаю по дороге на работу, пока готовлю или убираю. Это экономит время, убиваешь сразу двух зайцев. Но все-таки больше люблю читать сама, а в аудио выбираю только те книги, с которыми у нас точно не будет тесной дружбы и перечитывать мне их вряд ли захочется. Хотя иногда попадаются изюминки.

Не могу сказать, что лучше – печатная книга или электронная. У каждой из них свои достоинства. Когда я читаю английские произведения в оригинале, то выбираю электронную книгу: в ней есть переводчик. Чтобы узнать значение слова, нужно только нажать на него. С другой стороны, читать печатную книгу под светом лампы – это особая атмосфера. Кстати, как ни странно, в печатном варианте мне гораздо легче запоминать информацию.

Многие сетуют на то, что на чтение им не хватает времени. На мой взгляд, дело в приоритетах. Для меня важно прочитать как можно больше, заполнить свои пробелы. К сожалению, в школе на уроках литературы я пропускала некоторые произведения. Также обидно, что, будучи ребенком, детских книг я читала мало, поэтому сейчас увлеклась сказками, с возрастом они открываются совсем по-новому.

Стала замечать, что люди все меньше внимания уделяют классике. Не буду лукавить: я и сама часто ее игнорирую. Возможно, одна из причин – сложность языка: современные авторы пишут легко и понятно, а в классических произведениях много эпитетов, сравнений, лишних оборотов. К тому же некоторые темы сегодня уже неактуальны. Думаю, чтобы полюбить классику, следует начинать с самых известных, признанных читателями произведений. Например, у меня на очереди «Граф Монте-Кристо».

С КАЖДОЙ КНИГОЙ СКОРОСТЬ ЧТЕНИЯ ПОВЫШАЕТСЯ

Когда-то у меня появилась идея освоить технику быстрого чтения. Я даже начала изучать основные приемы, но спустя некоторое время поняла, что такой способ эффективен лишь в том случае, когда за короткий срок надо запомнить большой объем информации, например к экзамену. Для художественных произведений быстрое чтение вовсе не годится, ведь часто суть книги раскрывается через мелкие детали, которые могут стать бомбой на последних страницах.

Я заметила, что с каждой книгой скорость чтения сама собой повышается. Кроме того, я стала намного лучше выражать мысли: использую в речи синонимы, мне стало легче приводить конкретные примеры в подтверждение своих слов. Теперь даже переписки с друзьями в «Вконтакте» часто превращаются в целые сочинения. У меня была идея самой написать какой-нибудь рассказ или фанфик, но понимаю, что пока я не готова, опыта маловато. Ведь есть писатели, которые опубликовали свои первые работы уже будучи на пенсии. Может, к тому времени и я созрею.

Чаще всего я выбираю книги по настроению. Бывает, хочется чего-то легкого, романтического, а на следующий день, наоборот, тянет на научно-популярную литературу. Также ориентируюсь на критерии, которые задаются книжными играми на LiveLib.ru. Например, произведения про войну или книги с определенным количеством страниц. На сайте можно создать собственный вишлист, в моем списке желаний сейчас более 600 книг.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КНИЖНОМ МНЕ НЕ НРАВИТСЯ НИ АССОРТИМЕНТ, НИ АТМОСФЕРА

Я училась в колледже полиграфии в Минске и по окончании некоторое время работала продавцом в Центральном книжном магазине. Если честно, мне не нравился ни ассортимент, ни сама атмосфера. Возможно, сейчас, спустя три года, что-то поменялось, но я все равно предпочитаю частные книжные. Например, люблю делать покупки в онлайн-магазинах. Однако в последнее время цены повышаются. Поэтому чаще приобретаю книги через дискаунтеры или российские сайты.

Раньше я состояла в Минском книжном клубе, но теперь из-за работы не получается приходить на встречи. На заседаниях клуба вместе с книгами обсуждаются самые разные темы, все участники − очень хорошие и душевные люди. Часто приезжают гости из других городов: Москвы, Санкт-Петербурга. Приятно поделиться опытом и просто пообщаться с такими же книголюбами, как и ты.

Родилась я в небольшом поселке Озеро в Минской области, училась в белорусскоязычной школе и очень любила читать отечественную литературу. Особенно запомнились произведения Владимира Короткевича «Дзікае паляванне караля Стаха», «Чорны замак Альшанскі», Ивана Шамякина «Сэрца на далоні», а также весь цикл «Палеская хроніка» Ивана Мележа.

БЕЗ КОНЦА ОБНИМАЛА БЫ РОУЛИНГ, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ: ОНА РЕАЛЬНА

Если бы у меня появилась возможность встретиться с автором любой книги, это, без сомнений, была бы Джоан Роулинг. Сейчас перечитываю «Гарри Поттера» в оригинале – просто дух захватывает! Я бы поинтересовалась у писательницы, планирует ли она создать еще один волшебный мир и опубликует ли что-то для взрослой аудитории. Хотя, скорее всего, я бы просто восхищенно смотрела на Роулинг и без конца обнимала, чтобы убедиться: она реальна!

Режиссеры фильмов о «мальчике, который выжил» действительно очень постарались. Однако, на мой взгляд, в последней части «Гарри Поттер и Дары смерти» не удалось передать той атмосферы, что была в книге. Вообще, если сравнивать фильмы и книги, по которым те были сняты, последние чаще всего остаются в выигрыше. Для меня единственным исключением стал фильм «Челюсти»: захватывающий, будоражащий, он и рядом не стоял со скучной книгой, написанной сухим языком.

ЧТО ЧИТАТЬ: СОВЕТЫ САШИ

1. «Чума» Альбера Камю. Я перечитывала это произведение трижды, и каждый раз оно оставляло сильное впечатление и даже меняло меня.

2. «11/22/63» Стивена Кинга. Я думала, что Кинг – король ужасов, но оказалось, что он король абсолютно в любом жанре. Его произведение в 800 страниц я прочитала за сутки. В романе рассказывается о путешественнике во времени, который пытается предотвратить убийство президента Джона Кеннеди. Книга поразила меня в первую очередь тем, как автору удалось передать атмосферу Америки 60-х годов.

3. Недавно открыла для себя новый жанр – ЛитРПГ. Это фантастическая литература о компьютерных играх. Во время прочтения ты полностью погружаешься в игру. С ЛитРПГ я познакомилась благодаря книге Эрнеста Клайна «Первому игроку приготовиться». Роман повествует о далеком будущем, где с помощью специальной капсулы люди попадают в игровой мир. Там для тебя открыты любые возможности. Реальность же, наоборот, находится на гране краха. До последней страницы читатель остается заинтригованным.

В романе также упоминаются многие другие книги и фильмы, относящиеся к классике. Я даже составила себе список произведений, которые мне захотелось перечитать. А так как я сама раньше любила компьютерные игры, погружение в виртуальную реальность во время чтения произвело на меня впечатление.

4. Мариам Петросян, «Дом, в котором…». Книга психологическая, сложная и легкая одновременно. В центре внимания – непростая судьба детей. Затрагиваются вопросы дружбы, любви, взаимоотношений, жизни и смерти. С удовольствием бы перечитывала!

5. Произведения Фрэнсис Бернетт «Маленькая принцесса» и «Таинственный сад». Они, без сомнений, будут интересны как детям, так и взрослым. Произведения очень добрые, заставляют верить, что даже в повседневности есть место сказке и волшебству.

Вместе с тем на ум сразу приходят несколько книг, которые мне абсолютно не понравились. Среди них «Одиночество в Сети» Януша Вишневского. Странный сюжет, банальное описание, примитивный язык. Жалею, что потратила свое время.

Как ни странно, сюда же отнесу «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса. Одна из причин – слишком много инцеста. Эта тема мне неприятна, не могла читать без отвращения.

В последнее время появилась тенденция к сказкам на новый лад. Некоторые действительно получаются удачными. Но такого точно нельзя сказать про книгу Майкла Каннингема «Дикий лебедь и другие сказки». Много грубости, жестокости и пошлости. Такое просто несовместимо со сказкой. Однако, какая бы ни была книга, я все равно дочитываю ее до конца! Не получается у меня бросать, такой уж я человек.