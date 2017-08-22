Художница из Гродно рисует эпатажные «Дожинки» 5 22.08.2017, 11:20

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Жанна Капусникова

В городе над Неманом проходит необычная выставка.

Стильные свинарки в белорусских костюмах, модные доярки в темных очках, яркие деревенские жители, похожие на моделей с обложек журналов. Работы художницы Жанны Капусниковой заставляют увидеть белорусскую деревню другими глазами, сообщает «Белсат».

Девять полотен Жанны Капусниковой впервые появились на стенах Арт-галереи «Крыга» и Центра городской жизни в Гродно. Работы были отобраны из трех частей проекта: из серий «агроромантического сериала Дожинки», «антиутопии» и «Марсианского лоскута». Главная тема, вокруг которой вращаются все работы — «Дожинки», однако на полотнах Капусниковой обошлось без агротреша. Ее дожинки невероятно яркие и сочные, при этом стильные и с каплей самоиронии.

«Дожинки — одна из самых главных тем во всех культурах. Это праздник урожая. Наши «Дожинки» опошлили. И мне захотелось их реабилитировать. В 12-м году, когда я начала работать над серией, эта тема была еще не в моде, и государство еще не взяло под свои крылья праздник. А тема была забыта, хотелось ее возродить. При том так, не пафосно и поучительно, а сделать это просто и очень красиво. Отсюда этот цвет. Эти истории», — объясняет художница.

«Хотелось, чтобы деревенские белорусы были красивыми, с модельной внешностью»

В первых агрогламурных «Дожинках» Жанны Капусниковой не найти затюканых сельчан. Они привлекают внимание своим самоуверенным выражением лица, они не закомплексованные, а держатся, как звезды фешн-индустрии. Одновременно, они одеты в стильные костюмы с народными мотивами на фоне любимых советских ковров и кукурузы.

«Мне хочется, чтобы белорусы были такими. К сожалению, они совсем не такие. Они живут плохо в деревне, им трудно. И с каждым годом все хуже. Деревни наши нищенствуют, разъезжаются, пустеют. Минск растет и вопрос, когда он уже лопнет. Не от хорошей жизни люди бегут из деревень. А мне хотелось, чтобы все было хорошо, красиво и весело. Хотелось наряды наши белорусские достать на свет Божий. Тогда еще вышимайками рынок не заполнили. Хотелось их переработать и сделать по-настоящему модные вещи», — говорит Жанна.

Флуоресцент вместо болота

Художница использует цвета, которые изредка «приписываются» к белорусским пейзажам и действительности. Вместо землистых и болотистых цветов, полотна артистки эманируют желтизной, оранжевой сочностью, розовой багряностью, зеленью и лазурью.

«Почему-то считается, что наши цвета болотные, землистые, глиняные. А мне кажется, что это не так. Если Вы посмотрите в деревнях, какого цвета ткали покрывала и вышивали, то там на самом деле флуоресцента очень много. И чем дальше на юг, тем больше. Там в Витебской области больше чистого красного-белого, а на юге там очень много цвета. И может быть потому, что в природе этого цвета не так много, солнечных дней не так много, деревенские люди компенсировали это своими вышивками. Эта гамма не с потолка взята. К тому же она моя. Я люблю яркие цвета».

Разноцветная смерть художницы

Цветом однако наполнена также вторая часть работ Жанны, наполненная грустью и тоской. Тема смерти начала появляться в 14-м году, когда события в Украине всколыхнули мир. Как объясняет сама художница, «… Но очень скоро мир изменился, и на традиционный упрек: «Вы слишком отрываетесь от жизни!», захотелось ответить: «Скорее, все мы слишком отрываемся от смерти».

Однако смерть Жанна оставила в цветах. Почему так?

«Так страшнее», — просто отвечает художница. Из двух концепций произведений, вырисовывается посыл единый для всех нас: независимо от взглядов, всех живых людей объединяет то, что они пока живы.

9 из 28-ми работ Жанны Капусниковой можно будет посмотреть в течение месяца в Центре городской жизни по адресу: ул. Советская 3-5.