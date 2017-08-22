Волкер и Мэттис считают, что Украине нужно летальное оружие 6 22.08.2017, 19:04

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Фото: AP

Но решение о передаче Украине оружия будет принимать Дональд Трамп.

После встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер обсудит ситуацию на Донбассе с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Такое мнение в комментарии изданию "Гордон" выразил украинский генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

"На мой взгляд, у Волкера уже есть наработки. В частности, вчера он встречался с Сурковым. Думаю, Волкер и Мэттис обменяются своими мнениями. Чего-либо существенного от первой встречи Волкера и Суркова ожидать не приходилось. Нужно понимать следующее: несмотря на то, что Мэттис занимает очень важную должность, решение о передаче Украине оружия будет принимать Трамп (президент США Дональд Трамп. – Прим.). Наверняка он ожидает доклада от Волкера. Хотя стоит признать, что сейчас мы максимально приблизились к тому, чтобы США передали Украине летальное оружие. Три года они сами себя уговаривали и находили разные аргументы, чтобы этого не делать", – отметил Романенко.

По его мнению, Волкер и Мэттис пришли к выводу, что Украине необходимо американское летальное оружие.

"Мэттис и Волкер всегда объективно оценивали ситуацию в Украине. Будучи профессионалами, они поняли, что нам нужно помогать защищаться, а значит, поставлять оружие и технику. А в ходе вчерашней встречи Волкер и Сурков определили, что нынешняя ситуация на Донбассе не устраивает ни одну из сторон", – подчеркнул Романенко.

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года ведет переговоры с западными странами о поставках летального оружия, но пока безуспешно. На данный момент США снабжают Киев только нелетальной помощью (в том числе бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками RQ-11B Raven и контрбатарейными радарами) и помогают в подготовке украинских военных.

31 июля издание The Wall Street Journal написало, что в США разработали план поставки оборонительного вооружения Украине. Речь идет о передаче противотанковых ракетных комплексов Javelin и средств противовоздушной обороны.

21 августа трехчасовые переговоры Суркова с Волкером прошли в Минске в закрытом для журналистов режиме. Американский дипломат пока не давал комментариев. Представитель России назвал встречу "полезной и конструктивной".

Комментируя переговоры Волкера и Суркова, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что решение о выводе войск РФ с Донбасса уже принято.

По мнению Мэттиса, международному сообществу необходимо продолжать оказывать дипломатическое давление на РФ из-за ее агрессии против Украины.