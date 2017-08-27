Гомельские школы по субботам будут «превращать» в ПТУ 16 27.08.2017, 11:35

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Старшеклассников будут обучать на трактористов.

В Гомельской области старшеклассников сельских школ будут обучать рабочим специальностям в шестой учебный день (по субботам) на базе учреждений профтехобразования. Об этом сообщил председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник на областной августовской педагогической конференции, передает gp.by.

Глава региона рассказал, что в текущем году 296 выпускников школ получили свидетельство о присвоении квалификационного разряда по профессии, в том числе 186 по востребованным на сегодня в сельской местности специальностям "водитель колесных тракторов" и "машинист-тракторист категории А".

"Этого недостаточно, поэтому каждый старшеклассник во время учебы в сельской школе должен получить профессию. Это станет гарантом того, что ребята смогут трудоустроиться и иметь твердый заработок, независимо от того, продолжат они учебу или нет", - поставил задачу Владимир Дворник.

Соответствующее решение уже подготовлено Гомельским облисполкомом. Губернатор обратил особое внимание на проблему здоровья детей, в частности их питания. Школьные буфеты должны продвигать здоровую пищу, а комбинатам школьного питания следует активнее приобретать продукцию предприятий Гомельской области.

Владимир Дворник также отметил ежегодное увеличение объемов текущего ремонта, выполняемого за счет внебюджета. Только за первое полугодие на внебюджетные счета учреждений образования поступило около Br8 млн. Также на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос объем платных образовательных услуг.

Подобная тенденция должна сохраниться, сказал председатель облисполкома. В августовском педсовете приняли участие представители педагогических коллективов учреждений образования, руководители отделов образования, спорта и туризма, а также заместители председателей райисполкомов, ветераны педагогического труда.

Всего в Гомельской области в 2017/2018 учебном году будет функционировать 530 учреждений общего среднего образования, 496 детских дошкольных учреждений, 28 учреждений профтехобразования. За парты сядут около 153 тыс. школьников.