Поймите наконец, в какой стране вы живете Аркадий Бабченко, «Обозреватель»

27.08.2017, 18:21

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Аркадий Бабченко

Россияне на 18 году правления Путина пришли таки к откровению, что, наверное, не стоит сотрудничать с этой властью.

Фейсбук на восемнадцатом году правления Путина пришел таки к откровению, что, наверное, возможно, не стоит сотрудничать с этой властью. Ну, слава те, господи. Дошло наконец. И второе откровение - оказывается, в стране, где власть усиленно взращивает гопников как класс-гегемон, можно - вы только подумайте! - получить за то, что ты не так одет и не с того района. Боже, боже, невероятно, отказываюсь в это верить! Мальчики и девочки из отремонтированной Москвы Капкова сталкиваются с реальным миром, бог ты мой…

Мы так усиленно закрывали глаза на окружающий мир, тусуясь на отреставрированной Крымской набережной, в барбершопах и вейпхабах, но тут бабло кончилось и окружающий мир начал приходить к нам на набережную - боже, боже, что происходит, это ужасно…

Вейпы продайте, травмат купите. И отдуплите уже, наконец, в какой стране вы живете.

Аркадий Бабченко, «Обозреватель»