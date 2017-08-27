Стадионы, на которых БАТЭ сыграет в Лиге Европы

Стадионы, на которых БАТЭ сыграет в Лиге Европы3
- 27.08.2017, 18:50
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Болельщиков борисовской команды ожидают шумные выездные матчи.
Соперники по групповому раунду Лиги Европы достались БАТЭ непростые, но такой жребий – подарок для болельщиков да и для футболистов, пишет «Трибуна». Только посмотрите, на каких стадионах им предстоит побывать.
«Эмирейтс Стэдиум»/«Арсенал» (Лондон)
Открыт: 2006
Вместимость: 60 432
«Райн Энерги Штадион»/«Кельн»
Открыт: 2004
Вместимость: 50 374
«Маракана»/«Црвена Звезда» (Белрад)
Открыт: 1963
Вместимость: 55 538