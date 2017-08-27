В РФ горит главный танковый завод 9 27.08.2017, 22:17

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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Пожар произошел на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле.

На головном предприятии Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле Свердловской области возник пожар. В настоящее время он ликвидирован, об этом РБК сообщил глава пресс-службы УВЗ Дмитрий Калиниченко.

«На Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле в 21.45 в лакокрасочном цехе покраски продукции гражданского назначения произошло возгорание на площади более 70 кв. м», — сообщил Калиниченко. По его словам, были вызваны три расчета пожарных машин предприятия, которые «сразу прибыли на место». В том числе были привлечены «дополнительные силы города».

«Жертв нет, люди были своевременно эвакуированы. Уже сразу после окончания этих работ начнутся расследования», — добавил Калиниченко.

Нижнетагильский «Уралвагонзавод» — крупнейшая советская и российская корпорация, которая занимается разработкой и производством военной техники и железнодорожных вагонов. На предприятии были выпущены все танки, начиная от Т-34 до новейшей «Арматы».