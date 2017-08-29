Белоконев отказался отвечать на вопросы журналистов об учениях «Запад-2017» 4 29.08.2017, 13:20

2,670

Фото: svaboda.org

Глава Генштаба Беларуси проигнорировал разговор со СМИ.

Cегодня в Минске состоялся брифинг на тему российско-белорусских военных учений «Запад-2017». На вопросы журналистов отвечал начальник Генштаба Беларуси генерал-майор Олег Белоконев.

По словам начальника Генштаба Беларуси Олега Белоконева должны вернуться на места своей дислокации после окончания военных учений «Запад-2017».

Белоконев на вопрос журналиста «Свабоды» почему нельзя задавать вопросов не ответил и ушел. Его подчиненный Макаров сказал, что это не предусмотрено.

Белаконеў на пытаньне кор Свабоды чаму нельга задаваць пытаньняў не адказаў і сышоў. Ягоны падначалены Макараў: гэта не прадугледжана. pic.twitter.com/Fw6tCWBRd3 — Жывая Свабода (@svabodalive) 29 августа 2017 г.

Напомним, что военные эксперты, политические обозреватели и лидеры ряда стран ЕС заявляли об угрозе, которую несут учения «Запад-2017». По мнению специалистов, учения могут стать поводом для мягкой оккупации Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».