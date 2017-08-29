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Белоконев отказался отвечать на вопросы журналистов об учениях «Запад-2017»

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  • 29.08.2017, 13:20
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Фото: svaboda.org

Глава Генштаба Беларуси проигнорировал разговор со СМИ.

Cегодня в Минске состоялся брифинг на тему российско-белорусских военных учений «Запад-2017». На вопросы журналистов отвечал начальник Генштаба Беларуси генерал-майор Олег Белоконев.

По словам начальника Генштаба Беларуси Олега Белоконева должны вернуться на места своей дислокации после окончания военных учений «Запад-2017».

Белоконев на вопрос журналиста «Свабоды» почему нельзя задавать вопросов не ответил и ушел. Его подчиненный Макаров сказал, что это не предусмотрено.

Напомним, что военные эксперты, политические обозреватели и лидеры ряда стран ЕС заявляли об угрозе, которую несут учения «Запад-2017». По мнению специалистов, учения могут стать поводом для мягкой оккупации Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».


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