Завуч всея Беларуси 5 Янка Грыль, «Белгазета»

31.08.2017, 15:41

4,832

Республиканский педсовет как модель белорусской диктатуры.

Все мы родом из школы. Начиная с «главного ученика и учителя всея Беларуси» - Лукашенко. Кому как не ему председательствовать на общенациональном педсовете?

Опять же, младший сын сидит за партой. Да и по образованию Лукашенко - преподаватель истории и обществоведения, выпускник пединститута. Образовательная отрасль - бюджетная. Таким образом, Лууашкенко - не только главный учитель, но и главный бюджетник. Стоит ли удивляться тому, что, когда правитель собрал 24 августа на Республиканский педсовет более 800 работников образования, его выступление моментально разошлось на цитаты и иные фольклорные жанры?

Спору нет, Лукашенко - большой «специалист» по педагогике. Проблема в том, что в Беларуси еще миллионы специалистов в этой сфере: все когда-то сидели за партой, собирали детей в школу и деньги на ремонт школы, работали в системе образования или хотя бы проходили мимо. Потому любое выступление правителя на эту тему вызывает такой горячий отклик в гуще народной - как правило, полемический. Получается, Лукашенко прет на рожон с какой-нибудь смелой идеей, а электорат его одергивает. Стоп, а где черпает правитель свои смелые педагогические идеи? Явно из разговоров с тем же электоратом - хотя бы в лице Коли Лукашенко.

Так и строится белорусский образовательный дискурс: четверть века страна во главе с правителем решает, сколько должен весить школьный ранец; переходить ли с 5-балльной системы на 10-балльную и обратно; в какое время идти в школу, к 8.00 или к 9.00; что важнее - труд или физкультура; раз в год менять учебники или чаще; какую одежду носить учащимся и за чей счет; не загрузить ли молодняк веселыми школьными затеями еще и в субботу и т.п.

Это важно, интересно, увлекательно. Белорусы убеждены: именно от этого зависит уровень знаний их отпрысков. По версии госСМИ, Лукашенко прилагает титанические усилия, чтобы поднять этот уровень на недосягаемую высоту.

Четверть века образование находится в состоянии перманентной реформы, цель которой остается загадкой. Все это время уровень знаний граждан Беларуси медленно, но верно падает.

ТРЕТИЙ ШАГ НА ПУТИ ОТ ЖИЗНИ

Осваивать выделяемые бюджетом средства можно либо под флагом неистовых инноваций, либо под флагом здорового консерватизма. Лукашенко склоняется ко второму варианту. Но что-то подсказывает, что если бы он вдруг перешел на противоположную точку зрения, ничего не изменилось, разве что на общенациональном педсовете «пятую колонну» ругали бы за замшелое ретроградство, а не за экспериментаторство.

«Я категорически против какой-то ломки, даже реформирования в полном смысле этого слова. Я всегда выступал и выступаю за совершенствование того или иного процесса. Надо идти от жизни, решать те вопросы, которые ставит жизнь», - вновь сформулировал свое прагматично-консервативное кредо Лукашенко. Собственно, то же самое он говорил два десятилетия подряд.

И тут же под флагом критики реформаторства правитель возвестил новый, уже третий по счету этап образовательных реформ: «Мы накануне некоего третьего этапа. Может быть, основного в плане совершенствования нашего образования… Нам предстоит сделать новый шаг в дошлифовке, совершенствовании нашего образования: дошкольного, школьного, профессионально-технического, высшего». Что ж, сделаем третий шаг, идя от жизни.

СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ

Как обычно, правитель озвучил целый ряд абсолютно правильных, неоспоримых в своей банальности истин. Например: «Главная задача учителя - учить и воспитывать детей, а не заниматься бумаготворчеством». Правильно, но сейчас во всем мире менеджмент душит педагогов отчетностью. Скорее всего, бумаготворчество у нас сократят за счет раздувания управленческого аппарата.

Вновь Лукашенко высказался в пользу дифференцированного подхода к оплате учительского труда: «Учитель учителю рознь… Тогда почему мы создали уравниловку и учителя у нас зарплату практически все получают одинаковую?». Не совсем понятно, к кому обращен этот вопрос. При нынешней системе управления образованием дифференциация будет такой же, как и уравниловка.

Вот в России университетская профессура последние годы в открытых письмах дружно жалуется, что педагоги со стажем за «горловые» часы на пару ставок получают на порядки меньше, чем юные управленцы за чаепития в уютном офисе. Почему? Потому что начисляют управленцы - и главным образом себе. Да и в США преподаватели на это плачутся. При дифференциации и при уравниловке проблема одна и та же.

Дальше понеслось традиционное: учитель ходит по домам, учитель контролирует уборку урожая (проверяет тетрадки комбайнеров?), шестой день - на внеклассную работу, новые учебники к 1 сентября 2019г., пришить пуговку, ввернуть лампочку, поставить к комбайну… Короче, в Беларуси, как обычно, не хватает кадров, чтобы закрыть вакансии по рабочим специальностям. При этом страна экспортирует, а не импортирует рабочую силу, хотя не хочет себе в этом признаваться. Поэтому государство намерено подналечь на профессионально-техническое образование, профориентацию, вернуться к специализации вузов и т.п. То есть решает ту же проблему, что и 5-10 лет назад. До сих пор решает.

САДИСЬ, ПЯТЬ

Хороший кейс по реформаторско-педагогическому мастерству - система оценки знаний учащихся. Ее честно и прямо описал сам Александр Григорьевич: «Это один из примеров, когда мы, не продумав, на практике не проверив направление действий в этой сфере, быстренько за нее схватились. Прошло время - оказалось, что, по крайней мере, без этого можно было обойтись». То есть сначала вводится новшество (10-балльная система), затем внезапно выясняется, что оно на фиг не нужно, после чего инициируется бурный спор о возврате к старой системе - 5-балльной.

«Много родителей за 10-балльную систему: привыкли, им нормально, некоторые особо и не вникают в это. Но большинство, я так чувствую, все-таки склонны к 5-балльной: было проще», - описывает электоральный разброд Лукашенко. Вот она, «демократия в действии». Нашим людям без труда можно доверить даже начисление самим себе зарплаты, если они будут советоваться с правителем. А он «мудро» уходит от однозначного ответа, поскольку «этот вопрос не имеет критической массы, он не назрел для того, чтобы здесь принимать какие-то решения». Станет электорату невмоготу, выйдет он на площади «маршем пятерочников» требовать запрета 10-балльной системы и возврата к 5-балльной - тогда президент, чуткий к народным нуждам, конечно, откликнется.

Педагогические споры - белорусский заменитель политической конкуренции, наглядно демонстрирующий «демократизм» правителя. Хотя, конечно, невозможно без слез наблюдать, как вроде бы взрослые люди тратят миллионы часов и терабайтов на спор, что лучше - 5 или 10.

НАКЛОНИТЬ УЧЕНИКА К ЖИЗНИ

Несколько раз правитель все-таки «отжег» в своем стиле: «Дети на селе не то что корову от быка, козу от коровы отличить не могут»; будущий аграрий «должен на первом курсе - простите меня за это слово, это не учительское слово - в это говно окунуться, в навоз»; учитель должен «ученика наклонить к жизни, сделать его здоровым человеком». Еще лет 10 назад электорату такое нравилось. Сейчас электорат, похоже, нанаклонялся и наокунался, поэтому брюзжит. Но если Лукашенко вместо смелых образов и сильных выражений начнет декламировать Гомера в оригинале, народ наверняка попросит опять окунуть его в реалии.

Характерно, что на педсовете Лукашенко особенно охотно прибегал к давнему, испытанному имиджу строгого правителя, время от времени дающего непослушным чадам ремня. В частности, глава МВД Игорь Шуневич получил поручение «подумать и в своей части поработать с некоторыми учениками. Где-то нам надо и милицию подключить, чтобы директору школы, учителю, классному руководителю помочь. Потому что у нас в школе вольницы выше крыши». Наряд милиции - лучший воспитатель, первейший помощник педагога.

Даже с учетом пропедевтического потенциала подчиненных Шуневича инициативы и поручения главы государства кардинально белорусского образования не изменят, поскольку приняты и выполнены будут лишь формально, в той степени, в какой это выгодно исполнителям.

Янка Грыль, «Белгазета»