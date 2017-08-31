Над Двиной прозвучит древний клич «Рубон» 2 31.08.2017, 17:11

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Завтра в Полоцк съедутся рыцари из Беларуси, Венгрии и Балтии.

Праздник-фестиваль средневековой культуры «Рубон» пройдет в Полоцке 1-3 сентября во время Дня белорусской письменности, сообщает БелТА.

Организаторы намерены представить эпоху Возрождения - время Франциска Скорины. В Полоцк прибудут коллективы из Беларуси, России, Венгрии, Литвы, Латвии. Общее количество участников - около 300 человек.

Средневековый десант высадится в парковой зоне Кургана Бессмертия. Здесь будет разбито несколько лагерей, а также разместятся сценические площадки.

В программе выступления клубов исторической реконструкции, театрализованные показы рыцарских клубов, концерт средневековой музыки, танцевальные мастер-классы, конкурсная игровая программа «Рыцарские забавы» и др.

Самая зрелищная часть праздника - сражения. На радость гостей праздника их будет немало. Это и показательные маневры, и масштабные групповые сражения, и турниры бойцов Средневековья, и состязания лучников.

Намечаются также сплавы на драккарах (ладьях) и показательные абордажи. На воду выйдут 4 драккара - один латвийский, два российские и один белорусский (полоцкий).

2 и 3 сентября на площадках «Рубона» будет работать «Туристическая аллея» (будут представлены белорусские турфирмы). Во время Дня письменности в Полоцке состоится презентация туристического потенциала страны. Откроется «Рубон» первого сентября в 21.00 огненным шоу.