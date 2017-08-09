Как Трамп и Маккейн подали сигнал для конца КНДР 1 9.08.2017, 21:18

План по ликвидации ещё одного «народного» аппендицита уже на низком старте?

Довольно неоднозначная ситуация имела место на политической арене США. Да, речь идёт о заявлении президент Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что Северная Корея столкнется с «огнем и яростью», если вздумает угрожать США, пишет блогер Злой одессит для сайта inforesist.org.

Именно такую реакцию у президента вызвал доклад представителей американской разведки о создании Пхеньяном ядерной боеголовки небольшого размера.

В свою очередь Дональду Трампу оппонировал сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн, заявив: «Я не согласен с высказываниями президента, поскольку нужно быть уверенным, что ты сможешь сделать то, о чем говоришь. Самые выдающиеся лидеры из тех, кого мне приходилось видеть, не выступали с угрозами, пока не были готовы действовать, а я не уверен, что президент Трамп готов действовать».

Итак, что же это было?

Самый ярый ястреб, которому отведено, не так уж и много времени, что бы прекратить цикл существования ещё пары тройки тираний, критикует Трампа за жесткую позицию по КНДР и не готовность отвечать «огнём и яростью»? Так может и вправду для США решение проблемы народно-демократической республики не лежит в плоскости силовых мер?

На мой взгляд – как раз наоборот!

Я не уверен в том, что США не готовы устроить КНДР небольшой локальный котёл. В регион очень быстро могут подтянуть три АУГ и обеспечить бесполётную зону над всей недореспубликой в течение двух-трёх дней. А союзники, Япония и Южная Корея обеспечат зачистки вымирающей от голода северокорейской глубинки с юга, а не совсем союзники, но заинтересованные лица (КНР) – с севера. Единственной проблемой будет находящиеся под ударом дальнобойной артиллерии КНДР южнокорейские города и столица – Сеул.

Но всё же…

Всё же поведение Маккейна как нельзя лучше характеризует тактику, которой могут в дальнейшем придерживаться республиканцы и о которой я уже писал. Дональд Трамп может дать старт этой региональной войне и если она пройдёт успешно – лавры и почёт, а если нет – порицание и позор. Проще говоря, в случае неудачи, все шишки посыпается именно на Трампа, которого республиканцам не жалко будет отдавать на растерзание. И именно такой подход просматривается в данном, конкретном случае. Следовательно… план по ликвидации ещё одного «народного» аппендицита уже на низком старте?