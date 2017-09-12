Адвокат политзаключенных: Я — профессионал и буду бороться 9 12.09.2017, 16:48

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Фото: «Наша Ніва»

Адвоката Анну Бахтину, защищавшую Ирину Халип, Мирослава Лозовского, Эдуарда Пальчиса, лишили лицензии.

Квалификационная комиссия Министерства юстиции лишило лицензии адвоката Анну Бахтину, сообщает nn.by.

«Меня не просто лишили лицензии, со мной сделали намного хуже, — говорит Бахтина. — Меня вызвали на внеочередную аттестацию, задавали, как студентке, вопросы, я отвечала на всe относительно проверки документов, выполнения инструкций, я на всe это отвечала. После меня попросили выйти за дверь, чтобы принять решение.

После того как вызвали обратно, то председатель комиссии озвучил решение, что я не могу работать адвокатом «в связи с недостаточной профессиональной квалификацией».

Я ответила, что знаю ведомства, которые приняли это решение, и чей заказ вы выполнили. В итоге я отказалась подписывать решение».

Анна Бахтина имеет 38-летний профессиональный стаж. Она защищала разных людей, в том числе и обвиняемых по различным политическим делам. Одним из последних подзащитных был Мирослав Лозовский — один из основных фигурантов «дела патриотов».

«Конечно, я связываю это и с защитой Мирослава Лозовского. И с тем, что в 2006 году я представляла интересы Союза писателей, Буравкина, Гилевича, Петровича. Я защищала Эниру Броницкую, Ирину Халип, Илью Воловика, Эдуарда Пальчиса. Связываю такое решение только с этим — и ни с чем больше», — говорит Анна Бахтина.

Сейчас адвокат собирается обжаловать решение. «Я — профессионалка. И буду бороться», — говорит она.

По сведениям журналистов, подобные проблемы возникли и у других адвокатов, которые в последние годы годы участвовали как защитники в политических процессах.