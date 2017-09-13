Громкие дела адвоката Анны Бахтиной 13.09.2017, 11:23

Квалификационная комиссия Министерства юстиции лишило лицензии адвоката политзаключенных Анну Бахтину.

2011 год. Дело журналистки Ирины Халип

В 2011 году Анна Бахтина защищала журналистку, жену лидера гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывшего кандидата в президенты Андрея Санникова Ирину Халип, которую обвиняли в участии в «массовых беспорядках» после «выборов» в декабре 2010-го, передает «Радыё Свабода».

Халип, которой грозило реальное заключение, судья Жанна Брысина из Заводского суда приговорила к 2 годам лишения свободы с отсрочкой. По мнению журналистки, в том, что ее все же не лишили свободы, большая заслуга защитника:

«Мы познакомились, когда я была под домашним арестом, а следствие еще шло. Тогда меня вынудили отказаться от адвоката Толстика, а потом от меня отказалась адвокат Агеева. Некоторое время защитника не было вообще, и тогда мои родители позвонили Анне. Она сказала: «С большим удовольствием буду защищать вашу дочь».

Помню, как она впервые появилась у нас дома, где постоянно находились два офицера КГБ. И как она просто, но решительно, как начальник подчиненным, пояснила: они теперь должны забиться в уголок и сидеть там тихо, так как адвокат со своим подзащитным имеет право побыть тет-а-тет и обсудить все без чьих-то ушей. И они действительно скрылись. А после того как Анна ушла, один из них сказал: «А адвокатесса у вас крутая, она и наших защищала».

Дело блогера Эдуарда Пальчиса

В 2016 году Анна Бахтина защищала блогера, основателя сайта 1863x.com Эдуарда Пальчиса. И также добилась, что его не наказали лишением свободы. Эдуард упомянул о своем защитнике в «Фейсбуке»:

«В своей жизни я сталкивался с шестью адвокатами. Одному я до сих пор хочу дать леща за то, что он работал на следствие и фактически вел саботаж моей защиты. А сотрудники КГБ, когда меня этапировали в Беларусь, при первой же встрече заявили: ты можешь нанять любого адвоката в стране, но только не ее».

2017 год. Дело Ильи Воловика

Летом 2017-го в Беларуси судили группу футбольных фанатов-антифашистов. Анна Бахтина защищала Илью Воловика, которого следствие посчитало лидером «группировки». Суд наказал Илью 10 годами лишения свободы, оспорить этот приговор не удалось. Родственники осужденного полагают, что дело было политическим, а приговор - показательным. «Он боролся против «русского мира», - заявила после суда жена осужденного Воловика, которого защищала Анна Бахтина.

Март 2017 года. Дело Мирослава Лозовского

В конце марта прошли аресты активистов бывшей организации «Белый легион» и началось так называемое «дело патриотов». Всего по нему проходило более 30 активистов различных организаций. Одним из первых был арестован Мирослав Лозовский, которого освободили под подписку в последнюю очередь - в июне. Все время - под арестом в КГБ и потом под подпиской о невыезде - Лозовского защищает Анна Бахтина.

Что означает то, что она не прошла аттестацию, для защиты активиста? - журналисты спросили у Нины Шидловской, которая помогает фигурантам «дела патриотов»:

«Анна Бахтина - исключительный профессионал и честный человек. Не думаю, что ей можно найти соответствующую замену. То, что ей не дали пройти аттестацию, означает, что если после всех обжалований ее все же лишат адвокатской лицензии, то Мирослав Лозовский останется без адвоката. Если учесть, что он ключевая фигура в «деле патриотов», то возникает много различных нюансов. Тем более - неизвестна ситуация с другими адвокатами, которые также защищают фигурантов «дела патриотов», - сказала Нина Шидловская.