Литва создала «альянс» против Островецкой АЭС 1 13.09.2017, 16:27

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Правительство Литвы договорилось с Эстонией, Латвией и Польшей об общих принципах на рынке электроэнергии.

Договор с латышами, эстонцами и поляками, введение дополнительной платы за передачу, прокладка дополнительных линий, демонтаж некоторого оборудования. Эти и другие меры были предусмотрены 13 сентября в утвержденном правительством постановлении "О необходимых мерах, предназначенных для защиты от небезопасной атомной электроэнергии, которую строят в Беларуси и которая представляет угрозу нацбезопасности, окружению и обществу Литвы", сообщает delfi.lt.

В плане есть несколько основных мер:

Во-первых, сделать так, чтобы после запуска Островецкой АЭС, в Литву не могла попасть белорусская электроэнергия, за исключением той, которая необходима для обеспечения надежности системы энергетики нашей страны. Предусмотреть, чтобы мощности Круонисской гидроэлектростанции не использовались для потребностей аккумуляции островецкой электроэнергии.

До 2025 года синхронизировать систему электроэнергии Литвы и сети континентальной Европы.

С этого года не должно остаться никакой возможности для попадания в нашу сеть электроэнергии из третьих стран или чтобы она могла проходить в таком объеме, который может быть необходим, если выяснятся неизбежные технические причины для десинхронизации от системы стран СНГ. Эти меры расписываются подробно.

Например, в следующем году должно быть достигнуто соглашение с Эстонией и Латвией о применении налога на передачу электроэнергии третьих стран.

Кроме того, договориться с Эстонией, Латвией и Польшей о применении единых принципов, связанных с попаданием электроэнергии из третьих стран на рынок с момента запуска Островецкой АЭС. Также должны оценить адекватную мощность для безопасности Литвы и принять решение в связи с обеспечением новых мощностей генерирования электроэнергии.